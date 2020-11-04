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صورة جميلة لامرأة تقود الجمال عبر واحة في المنطقة الشرقية
منذ ساعة
820
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أحدث التعليقات
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عند الله خير كثير
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يكفينا شر كل ذي شر
ريح المسك
لو نشروا كل المحادثات ربما يهبط الهلال للدرجة الأولى
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
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