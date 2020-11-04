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بلطجية قطر تهاجم الإعلامي "عبدالعزيز الخميس" في لندن

Time منذ 14 دقيقة
Views 1504
بلطجية قطر تهاجم الإعلامي "عبدالعزيز الخميس" في لندن

ماجد القزيز (صدى):
هاجم بلطجية النظام القطري في لندن الإعلامي السعودي المقيم هناك " عبد العزيز الخميس " بعد إعلانه رفض التصالح مع قطر في فيديو له حتى تستقيم سياستها التخريبية .

وقال "الخميس " : لم يمض الوقت كثيرًا بعد هذا الفيديو إلا وتم الهجوم على منزلي في لندن…الشرطة البريطانية مشكورة تعالج الأمر. كلنا بخير والحمد لله.

وأضاف : لا خسائر سوى زجاج أبواب الحديقة الخلفية. هربوا كالجرذان. الحمد لله من قبل ومن بعد.

وكان "الخميس " قد استعان بالقصيدة الشهيرة " لا تصالح " للشاعر المصري أمل دنقل ، ونسج أبيات على وزنها ضد الصلح مع قطر ، وقال : لا تصالح حتى يتعهد حمد بن خليفة بأن لا يتدخل في شؤونك الداخلية .. ولا تصالح حتى يشعر أخ لك أن مصيره مصيرك فهو صار آلة صرف نقود يمر بها الغرباء ، وغيرها من الأبيات الحاسمة .

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أحدث التعليقات

كاسر
أغناه الله ورزقه من واسع فضله ولا احاجه الى احد من خلقه .. اما ينلام هذا مشروع وعمل حر خاص به من راس ماله وهو انسان حر فيما يمارس و يهوى .. الله يوفقه ويسعده ويغنيه ..
المليليح
اجل ضاعوا الطواقي ههههههههه
عابر سبيل
طواقي بطلوا صياح ياسلق
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. طلقها وافتك منهاا ..
ابو محمد 😎
ويش هم ..

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