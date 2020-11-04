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وظائف قيادية شاغرة في هيئة الإحصاء

Time منذ 39 دقيقة
Views 1541
وظائف قيادية شاغرة في هيئة الإحصاء

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الأربعاء، عن وظائف قيادية شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى؛ للعمل بمدينة الرياض مع ملاحظة أن الوظائف متاحة للسعوديين فقط.

وأوضحت الهيئة، أن المسمى الوظيفي هو: مدير عام الاعلام والوعي الإحصائي؛ حيث أن المؤهلات والخبرات: شهادة الماجستير أو البكالوريوس في الإدارة أو الإعلام، استثناء ممكن: امتلاك خبرة تتجاوز (15سنة) في مجال الإدارة أو الإعلام والعلاقات العامة، والإلمام باللغة الإنجليزية.

وأضافت الهيئة، أنها تحتاج إلى مدير عام الشركات ودعم العملاء، المؤهلات والخبرات: شهادة الماجستير أو البكالوريوس في الإدارة، استثناء ممكن: امتلاك خبرة تتجاوز (15سنة) في مجال الإدارة أو شهادة عليا في تخصص ذي صلة، وخبرة مناسبة في طبيعة العمل، بالإضافة إلى مؤهلات مهنية إضافية، والإلمام باللغة الإنجليزية.

وأشارت إلى أنه للمزيد من التفاصيل والإطلاع على الوصف الوظيفي والتقديم من خلال الرابط الإلكتروني التالي:

1- مدير الإعلام والوعي الإحصائي من هنـــــــا .

2- مدير عام الشركات ودعم العملاء من هنـــــــا .

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أحدث التعليقات

كاسر
أغناه الله ورزقه من واسع فضله ولا احاجه الى احد من خلقه .. اما ينلام هذا مشروع وعمل حر خاص به من راس ماله وهو انسان حر فيما يمارس و يهوى .. الله يوفقه ويسعده ويغنيه ..
المليليح
اجل ضاعوا الطواقي ههههههههه
عابر سبيل
طواقي بطلوا صياح ياسلق
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. طلقها وافتك منهاا ..
ابو محمد 😎
ويش هم ..

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