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"باب رزق جميل" تعلن عن 150 وظيفة في عدة مدن

Time منذ ساعة
Views 1742
"باب رزق جميل" تعلن عن 150 وظيفة في عدة مدن

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة باب رزق جميل باب التقديم على أكثر من 150 وظيفة شاغرة بمسمى " مشرف مبيعات بنوك " في " جدة ، وبيشة ، ومكة لمكرمة ، وبلجرشي ، والمدينة المنورة .

وأوضحت الشركة أن الوظيفة المطلوبة بمسمى " مشرف مبيعات بنوك ، براتب يصل إلى 5000 ريال ، وفقاً للشروط التالية :

1- أن يكون المتقدم من المواطنين .

2- درجة الدبلوم وما فوقها مع خبرة لا تقل عن عام .

3- العمر ما بين 22 وحتى 35 عام .

ويمكن التقديم بدءً من اليوم الأربعاء الموافق 18 / 3 / 1442 هـ ، الموافق 4 / نوفمبر / 2020 م ، وحتى الإكتفاء بالعدد المطلوب ، وذلك عبر الرابط التالي : هنا

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أحدث التعليقات

كاسر
أغناه الله ورزقه من واسع فضله ولا احاجه الى احد من خلقه .. اما ينلام هذا مشروع وعمل حر خاص به من راس ماله وهو انسان حر فيما يمارس و يهوى .. الله يوفقه ويسعده ويغنيه ..
المليليح
اجل ضاعوا الطواقي ههههههههه
عابر سبيل
طواقي بطلوا صياح ياسلق
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. طلقها وافتك منهاا ..
ابو محمد 😎
ويش هم ..

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