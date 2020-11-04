"باب رزق جميل" تعلن عن 150 وظيفة في عدة مدن

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة باب رزق جميل باب التقديم على أكثر من 150 وظيفة شاغرة بمسمى " مشرف مبيعات بنوك " في " جدة ، وبيشة ، ومكة لمكرمة ، وبلجرشي ، والمدينة المنورة .
وأوضحت الشركة أن الوظيفة المطلوبة بمسمى " مشرف مبيعات بنوك ، براتب يصل إلى 5000 ريال ، وفقاً للشروط التالية :
1- أن يكون المتقدم من المواطنين .
2- درجة الدبلوم وما فوقها مع خبرة لا تقل عن عام .
3- العمر ما بين 22 وحتى 35 عام .
ويمكن التقديم بدءً من اليوم الأربعاء الموافق 18 / 3 / 1442 هـ ، الموافق 4 / نوفمبر / 2020 م ، وحتى الإكتفاء بالعدد المطلوب ، وذلك عبر الرابط التالي : هنا