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«لجنة الانضباط»‏ تحذر 16 ناديًا لمخالفتهم للبروتوكولات الصحية

Time منذ ساعة
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«لجنة الانضباط»‏ تحذر 16 ناديًا لمخالفتهم للبروتوكولات الصحية

ماجد محمد (صدى):
حذرت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد كرة القدم، اليوم الأربعاء، 16 ناديًا لمخالفتهم للبروتوكولات والإجراءات الصحية المعتمدة.

وأوضحت اتحاد الكرة، أن الأندية هي: نادي الفتح، الهلال، الفيصلي، الشباب، الاتفاق، القادسية، الأهلي، الاتحاد، الرائد، أبها، التعاون، الوحدة، الباطن، النصر، العين، ضمك، وتلك هي الأندية المشاركة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكدت لجنة الانضباط، على مخالفة تلك الأندية للبروتوكولات والإجراءات الصحية المعتمدة بموجب تعميم اتحاد الكرة رقم (001/ 1522) بتاريخ 27/02/1442هـ والتعميم رقم (1/1682) بتاريخ 29/2/1442هـ، الأمر الذي يعد مخالفة للمادة (83) من لائحة الانضباط والأخلاق.

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أحدث التعليقات

كاسر
أغناه الله ورزقه من واسع فضله ولا احاجه الى احد من خلقه .. اما ينلام هذا مشروع وعمل حر خاص به من راس ماله وهو انسان حر فيما يمارس و يهوى .. الله يوفقه ويسعده ويغنيه ..
المليليح
اجل ضاعوا الطواقي ههههههههه
عابر سبيل
طواقي بطلوا صياح ياسلق
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. طلقها وافتك منهاا ..
ابو محمد 😎
ويش هم ..

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