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بدء صرف الدفعة الـ 11 لمستحقات مزارعي القمح المحلي لهذا الموسم

Time منذ ساعة
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بدء صرف الدفعة الـ 11 لمستحقات مزارعي القمح المحلي لهذا الموسم

الرياض (صدى):
بدأت المؤسسة العامة للحبوب بصرف مستحقات الدفعة الحادية عشر من مزارعي القمح المحلي الذين قاموا بتوريد الكميات المحددة لهذا الموسم، وأقفلوا حساباتهم من خلال منصة "محصولي" بموقع المؤسسة الإلكتروني.

وبلغ إجمالي المبالغ المودعة بحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة 14,433,931.50 ريالا وذلك لعدد 47 مزارعا، وبهذا يكون إجمالي المبالغ المودعة لهذا الموسم 429,245,082.78 ريالا لعدد 1,525 مزارعا وبكمية إجمالية بلغت 369,204 أطنان.

وأوضحت المؤسسة بأن موسم استلام القمح المحلي لهذا العام قد أغلق بتاريخ 29 أكتوبر 2020، ودعت المزارعين الذين لم يستكملوا إقفال حساباتهم بمنصة محصولي إلى سرعة إتمام ذلك ، لضمان استكمال عملية الصرف وتحويل مستحقاتهم لحساباتهم البنكية قبل نهاية العام المالي الحالي .

وبدأت المؤسسة العامة للحبوب باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتباراً من 19 / 8 / 1441هـ ، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 66 بتاريخ 25 / 2 / 1437هـ الخاص بضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، والقاضي بتكليف المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح، وذلك لمدة خمس سنوات وبكمية لا تتجاوز 700 ألف طن سنويا.

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أحدث التعليقات

كاسر
أغناه الله ورزقه من واسع فضله ولا احاجه الى احد من خلقه .. اما ينلام هذا مشروع وعمل حر خاص به من راس ماله وهو انسان حر فيما يمارس و يهوى .. الله يوفقه ويسعده ويغنيه ..
المليليح
اجل ضاعوا الطواقي ههههههههه
عابر سبيل
طواقي بطلوا صياح ياسلق
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. طلقها وافتك منهاا ..
ابو محمد 😎
ويش هم ..

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