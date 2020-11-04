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ارتفاع أسعار الذهب في المملكة اليوم

Time منذ 3 ساعات
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ارتفاع أسعار الذهب في المملكة اليوم

وكالات (صدى):
ارتفعت أسعار الذهب في المملكة خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، رغم تراجع أسعار المعدن الثمين عالميا.

وزاد سعر جرام الذهب في المملكة عيار 24 إلى 229.80 ريال ( دولار)، في بداية تعاملات الأربعاء، مقابل نحو 226.90 ريال (60.51 دولار) الثلاثاء.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا في المملكة إلي 201.07ريال (53.62 دولار)، مقابل 198.54 ريال (52.94 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 172.35 ريال (45.96 دولار)، مقابل نحو 170.18 ريال (45.38 دولار)، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 134.05ريال (35.75 دولار).

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أحدث التعليقات

kkkk
فوق 200 الف مبالغ في سعره
احمد
المفروض انك تعبت في اول حياتك الى سن ٦٠ سنة الان يجب عليك ان تاخذ زوجتك وتتمشى من بلد الى بلد وتتمتع بباقي حياتك انت اعطيت وانتهى العطاء الان دور عيالك والشباب كافة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حسبنا الله ونعم الوكيل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حسبنا الله ونعم الوكيل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان

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