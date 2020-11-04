بالفيديو.. أنصار ترامب في فلوريدا يحتفلون بفوزه رغم استمرار فرز الأصوات

واشنطن (صدى):
أحتفل أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالفوز في الانتخابات الأمريكية في الشوارع، فور الانتهاء من كلمته التي أشار فيها إلى تحقيقه الفوز.
وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل، العديد من أنصار المرشح الجمهوري ترامب في ولاية فلوريدا وهم في الشوارع يرفعون الأعلام ويهتفون له.
وكان الرئيس دونالد ترامب قدم في كلمة له من البيت الأبض الشكر للأميركيين الذين صوتوا له، مؤكدا أنه كسب ولايات لا يتوقع فوزها.
وأضاف ترامب، لقد فزنا بفلوريدا وتكساس وجورجيا ونورث كارولينا ومن الصعب اللحاق بنا، ومن الواضح أننا فزنا في أريزونا والأهم أننا بصدد الفوز في ولاية بنسيلفانيا بشكل كبير.