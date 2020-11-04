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بالفيديو.. ترامب: لن نصمت أمام محاولة اختطاف الانتخابات ونستعد للاحتفال بالفوز

Time منذ ساعة
Views 1721
بالفيديو.. ترامب: لن نصمت أمام محاولة اختطاف الانتخابات ونستعد للاحتفال بالفوز

واشنطن (صدى):
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته ستعمل جاهدةً لضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية واستخدام القانون بالشكل اللائق من أجل مصلحة الشعب الأمريكي.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي اليوم بالبيت الأبيض "إنه حقق تقدماً كاسحاً في أوهايو بحوالي 500 ألف صوت، وفي نورث كالورلاينا بـ 76 ألف صوت، وبعد ذلك توقف كل شيء بلا مبرر، مشيراً إلى أن ذلك يعدّ تزييفاً للحقائق وإحراج للولايات المتحدة".

ولوّح ترامب بعزمه اللجوء للمحكمة العليا الأمريكية، لإيقاف التصويت، معرباً عن رغبته بألا يجد الديمقراطيون صناديق اقتراع متاحة ليضيفوها إلى قائمتهم في الرابعة من صباح اليوم بتوقيت واشنطن العاصمة.

وأضاف الرئيس الأمريكي: أننا كنا مستعدين للاحتفال الكبير اليوم، ولكن كل شيء تغير فجأة، ونحن لازلنا نستعد حرفياً للخروج والاحتفال بالنجاح الذي حققناه حتى الآن، مشيراً إلى أنه فاز في فلوريدا بفارق كبير جداً، ولا يزال متقدماً في ولاية جورجيا.

وأوضح أنه لا يزال متقدماً في ولاية بنسلفانيا بـ 690 ألف صوتاً مع 64% من الأصوات، مؤكداً أنه من المستحيل أن يلحق به بايدن في هذه الولاية، فيما أشار إلى أنه لا يزال يحقق تقدماً في ولاية ميشيغان بفارق 300 ألف صوت.

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أحدث التعليقات

kkkk
فوق 200 الف مبالغ في سعره
احمد
المفروض انك تعبت في اول حياتك الى سن ٦٠ سنة الان يجب عليك ان تاخذ زوجتك وتتمشى من بلد الى بلد وتتمتع بباقي حياتك انت اعطيت وانتهى العطاء الان دور عيالك والشباب كافة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حسبنا الله ونعم الوكيل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حسبنا الله ونعم الوكيل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان

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