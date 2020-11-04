توقعات بزيادة الطواقم الأجنبية لكل نادي بعد أزمة الشباب والنصر

نواف السالم (صدى):
توقع مصدر بلجنة الحكام بإتحاد الكرة زيادة عدد الطواقم لأجنبية بعد الأخطاء التحكيمية التي أشعلت الجدل بين النصر والشباب في المباراة الأخيرة .
وقال أنه من المتوقع أن تضغط الأندية لزيادة عدد الطواقم الأجنبية المسموح بها لكل نادي خلال الفترة المقبلة ، إذ يحق لكل نادي أن يطلب 7 طواقم حكام أجنبية كما أعلن اتحاد الكرة سابقاً لذا سيزداد الإقبال على هذا الخيار ، وفقاً لـ"المدينة " .
وشهدت مباراة النصر والشباب التي انتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف ما أثار جدل كبير حول آداء الطاقم التحكيمي ، وصدر قرار لإبعاد الطاقم التحكيمي لمباراة الشباب والنصر الأخيرة، عن إدارة أي مباراة لمدة أسبوعين او ثلاثة.
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