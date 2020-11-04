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توقعات بزيادة الطواقم الأجنبية لكل نادي بعد أزمة الشباب والنصر

Time منذ ساعة
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توقعات بزيادة الطواقم الأجنبية لكل نادي بعد أزمة الشباب والنصر

نواف السالم (صدى):
توقع مصدر بلجنة الحكام بإتحاد الكرة زيادة عدد الطواقم لأجنبية بعد الأخطاء التحكيمية التي أشعلت الجدل بين النصر والشباب في المباراة الأخيرة .

وقال أنه من المتوقع أن تضغط الأندية لزيادة عدد الطواقم الأجنبية المسموح بها لكل نادي خلال الفترة المقبلة ، إذ يحق لكل نادي أن يطلب 7 طواقم حكام أجنبية كما أعلن اتحاد الكرة سابقاً لذا سيزداد الإقبال على هذا الخيار ، وفقاً لـ"المدينة " .

وشهدت مباراة النصر والشباب التي انتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف ما أثار جدل كبير حول آداء الطاقم التحكيمي ، وصدر قرار لإبعاد الطاقم التحكيمي لمباراة الشباب والنصر الأخيرة، عن إدارة أي مباراة لمدة أسبوعين او ثلاثة.

إقرأ أيضاً :

قرار بإبعاد طاقم تحكيم مباراة الشباب والنصر

اجتماع عاجل للجنة الحكام بعد اشتعال الجدل بين النصر والشباب

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أحدث التعليقات

kkkk
فوق 200 الف مبالغ في سعره
احمد
المفروض انك تعبت في اول حياتك الى سن ٦٠ سنة الان يجب عليك ان تاخذ زوجتك وتتمشى من بلد الى بلد وتتمتع بباقي حياتك انت اعطيت وانتهى العطاء الان دور عيالك والشباب كافة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حسبنا الله ونعم الوكيل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حسبنا الله ونعم الوكيل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان

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