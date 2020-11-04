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"الزكاة والدخل" تدعو المكلفين إلى تقديم إقرار ضريبة الاستقطاع عن شهر أكتوبر

Time منذ ساعة
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"الزكاة والدخل" تدعو المكلفين إلى تقديم إقرار ضريبة الاستقطاع عن شهر أكتوبر

الرياض (صدى):
دعَتْ الهيئة العامة للزكاة والدخل المكلفين الخاضعين لضريبة الاستقطاع في المملكة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر أكتوبر الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه العاشر من شهر نوفمبر الجاري.

وحثّت الهيئة المكلفين على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية بواسطة موقعها الإلكتروني (هنـــــــــا) تجنباً لغرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.

ودعت الهيئة الأشخاص المكلفين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع؛ إلى التواصل مع الهيئة عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل من الثامنة صباحاً إلى الرابعة مساءً، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر (@Gazt_care)، أو البريد الإلكتروني ([email protected])، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (هنـــــــــا).

وتُعَد ضريبة الاستقطاع واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة التي تُستقطَع من إجمالي دخل المنشأة غير المقيمة في المملكة نظير خدمات تقدمها داخل المملكة، وذلك وفقاً للنسب المحددة في المادة الثالثة والستين من لائحة نظام ضريبة الدخل.

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أحدث التعليقات

kkkk
فوق 200 الف مبالغ في سعره
احمد
المفروض انك تعبت في اول حياتك الى سن ٦٠ سنة الان يجب عليك ان تاخذ زوجتك وتتمشى من بلد الى بلد وتتمتع بباقي حياتك انت اعطيت وانتهى العطاء الان دور عيالك والشباب كافة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حسبنا الله ونعم الوكيل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حسبنا الله ونعم الوكيل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان

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