"السعودية للتموين" تسجل صافي خسائر بلغت 234 مليون ريال وتوضح السبب

الرياض (صدى):
أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين، تسجيل صافي خسارة بعد الزكاة والضريبة بلغت 234.7 مليون ريال مع انتهاء أول تسعة أشهر في 2020 ، مقابل تسجيلها أرباح بلغت 362.6 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأوضحت أن سبب تسجيل الشركة صافي خسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى تعطل العمليات التجارية بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد -19) وتفشيه مما أدى إلى انخفاض المبيعات بنسبة -56.4 % .
وأشارت إلى أن أول شهرين من الربع الأول شهدت نفس مستويات أنشطة العمليات التجارية العادية وارتفع مخصص الديون المشكوك في تحصيلها مقابل الذمم المدينة بمبلغ 36.8 مليون في حين أن التكاليف الثابتة لم تتغير.