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"المرور" ينبه بتعليمات هامة قبل إنحراف قائد المركبة أو الدوران بمركبته

Time منذ 40 دقيقة
Views 1577
"المرور" ينبه بتعليمات هامة قبل إنحراف قائد المركبة أو الدوران بمركبته

الرياض (صدى):
نبهت الإدارة العامة للمرور اليوم الأربعاء بضرورة إتباع بعض التعليمات قبل إنحراف قائد المركبة بمركبته .

وقالت "المرور" أنه يجب على كل سائق قبل الإنحراف بسيارته يميناً أو شمالاً أو الدوران إلى الخلف في الإتجاه المعاكس لخط سيره ، مراعاة ما يلي :

1- التأكد من إمكان إجراء ذلك دون أن يعرض نفسه أو غيره للخطر .

2- إعطاء الإشارات اللازمة قبل بداية إجراء الحركة بوقت كاف .

3- أن يقترب في وقت مبكر وقبلها بمسافة كبيرة من حافة الطريق الذي يرغب الذي في الإنحراف إليه .

4- ألا ينعطف إلى الاتجاه الذي يرغب الدخول فيه إلا بعد التأكد من خلوه من المركبات والمشاه وأن يتم ذلك ببطء .

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أحدث التعليقات

دكتور رايق بن فايق
نتمنى من هؤلاء دعم الشباب العاطلين خاصة اقربائهم فالو تم ذلك سوف تنتهي البطالة
متابع
ابو عمار وش يفرق معك الموضوع ؟؟؟ شكلك خمسيني !
الحمد لله
harby افضل تعليق
مغرد
يويل إلى بتطيح في نحره زوجه إذا أمه دعت عليه بيت زوجها
مغرد
ما ادري كيف احللها عميد متقاعد ويو صل طلبات المفروض أقل شي مكتب مو يوصل

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