"المرور" ينبه بتعليمات هامة قبل إنحراف قائد المركبة أو الدوران بمركبته

الرياض (صدى):
نبهت الإدارة العامة للمرور اليوم الأربعاء بضرورة إتباع بعض التعليمات قبل إنحراف قائد المركبة بمركبته .
وقالت "المرور" أنه يجب على كل سائق قبل الإنحراف بسيارته يميناً أو شمالاً أو الدوران إلى الخلف في الإتجاه المعاكس لخط سيره ، مراعاة ما يلي :
1- التأكد من إمكان إجراء ذلك دون أن يعرض نفسه أو غيره للخطر .
2- إعطاء الإشارات اللازمة قبل بداية إجراء الحركة بوقت كاف .
3- أن يقترب في وقت مبكر وقبلها بمسافة كبيرة من حافة الطريق الذي يرغب الذي في الإنحراف إليه .
4- ألا ينعطف إلى الاتجاه الذي يرغب الدخول فيه إلا بعد التأكد من خلوه من المركبات والمشاه وأن يتم ذلك ببطء .