‏ميجان ماركل تصوت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عبر البريد الإلكتروني

واشنطن (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الأربعاء، أن ميجان ماركل زوجة الأمير هاري، صوتت مبكرًا عن طريق البريد الإلكتروني في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، وستنتظر النتائج في قصر سانتا باربرا الذي تبلغ قيمته 14.5 مليون دولار، والتي تشاركه مع الأمير هاري.
وأوضحت التقارير، أن ميجان ماركل لم تترك أي شيء يمنعها من التصويت في هذه الانتخابات، إذ أصرت على الإدلاء بصوتها حتى لو كانت هي وهاري ما زالا يعيشان في المملكة المتحدة.
وأشارت إلى أنه على الرغم من أن «ميجان» ليست ملكة رسميًا، بعدما فقدت مكانتها كعضو بارز في العائلة المالكة واختارت هي والأمير هاري الابتعاد عن واجباتهما في بداية العام، إلا أنها تعد أول شخص له ارتباط وثيق بالنظام الملكي البريطاني، ويشارك في انتخابات أمريكية في التاريخ الحديث.