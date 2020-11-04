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بايدن: نحن في طريقنا للفوز في الانتخابات ونشعر بأننا على ما يرام

Time منذ ساعة
Views 1539
بايدن: نحن في طريقنا للفوز في الانتخابات ونشعر بأننا على ما يرام

واشنطن (صدى):
قال المرشح الديمقراطي جو بايدن إنه يشعر بالتفاؤل إزاء الوضع الانتخابي في ويسكونسن وميشيغن، وسنفوز بأصوات بنسيلفانيا.

وقال في كلمة أمام مؤيديه صباح اليوم الأربعاء أنه على مسار تحقيق الفوز.

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أحدث التعليقات

دكتور رايق بن فايق
نتمنى من هؤلاء دعم الشباب العاطلين خاصة اقربائهم فالو تم ذلك سوف تنتهي البطالة
متابع
ابو عمار وش يفرق معك الموضوع ؟؟؟ شكلك خمسيني !
الحمد لله
harby افضل تعليق
مغرد
يويل إلى بتطيح في نحره زوجه إذا أمه دعت عليه بيت زوجها
مغرد
ما ادري كيف احللها عميد متقاعد ويو صل طلبات المفروض أقل شي مكتب مو يوصل

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