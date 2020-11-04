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"التعليم": ترقية وتعيين 5 قيادات تعليمية بينهم سيدتان

Time منذ ساعة
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"التعليم": ترقية وتعيين 5 قيادات تعليمية بينهم سيدتان

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة التعليم اليوم الأربعاء ترقية وتعيين 5 قيادات تعليمية بينهم سيدتان ، بعد صدور موافقة مجلس الوزراء .

وصدرت موافقة مجلس الوزراء بترقية " إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله الجماز " إلى وظيفة مستشار إداري بالمرتبة الخامسة عشرة .

كما تم ترقية السيدة " نهاية بنت عبد الله بن عبد العزيز الخنين " إلى وظيفة مستشار تعليمي بالمرتبة الخامسة عشر ، و "إبراهيم بن يحي بن محمد النجيم " إلى وظيفة مدير عام مكتب الوزير بالمرتبة الرابعة عشرة .

ووافق مجلس الوزراء على تعيين السيدة " عواطف بنت فهد العرابي الحارثي " على وظيفة مستشار تعليمي بالمرتبة الرابعة عشرة ، وتعيين الدكتور " محمد بن عبد العزيز بن عبد الله السيديري" على وظيفة خبير تعليم بالمرتبة الرابعة عشرة .

ويعكس القرار اهتمام قيادة المملكة – حفظها الله – بتمكين المرأة في المناصب القيادية واهتماماً بالتعليم ومنسوبيه .

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أحدث التعليقات

دكتور رايق بن فايق
نتمنى من هؤلاء دعم الشباب العاطلين خاصة اقربائهم فالو تم ذلك سوف تنتهي البطالة
متابع
ابو عمار وش يفرق معك الموضوع ؟؟؟ شكلك خمسيني !
الحمد لله
harby افضل تعليق
مغرد
يويل إلى بتطيح في نحره زوجه إذا أمه دعت عليه بيت زوجها
مغرد
ما ادري كيف احللها عميد متقاعد ويو صل طلبات المفروض أقل شي مكتب مو يوصل

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