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«العدل» توضح خطوات رحلة طلب الصلح

Time منذ ساعة
Views 1652
«العدل» توضح خطوات رحلة طلب الصلح

الرياض (صدى):
كشفت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، أنه تبدأ رحلة طلب الصلح عبر مسارين، أحدهما تقديم المستفيد صحيفة دعوى عبر بوابة ناجز ليحيلها النظام مباشرةً إلى المصالحة بحسب نوع القضية.

وأوضحت الوزارة، أن المسار الثاني يتمثل في تقديم المستفيد مباشرةً عبر منصة "تراضي" Taradhi.moj.gov.sa، لافتة إلى أن خطوات المسار الأول "محال من المحكمة" هي: يحال الطلب من قبل المحكمة، يحدد موعد الجلسة برسالة نصية تصل المستفيد، ثم عقد الجلسة، فيما في حال تم الصلح تصدر وثيقة صلح "سند تنفيذي" وفي حال تعذر الصلح تحدد جلسة في المحكمة المختصة.

وأشارت وزارة العدل، إلى أن خطوات المسار الثاني "التقديم المباشر عبر منصة تراضي" هي: إنشاء طلب، ثم تحديد موعد، وأخيرًا عقد الجلسة، وفي حال تم الصلح تصدر وثيقة صلح "سند تنفيذي" وفي حال تعذر الصلح تنتهي رحلة الطلب.

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أحدث التعليقات

دكتور رايق بن فايق
نتمنى من هؤلاء دعم الشباب العاطلين خاصة اقربائهم فالو تم ذلك سوف تنتهي البطالة
متابع
ابو عمار وش يفرق معك الموضوع ؟؟؟ شكلك خمسيني !
الحمد لله
harby افضل تعليق
مغرد
يويل إلى بتطيح في نحره زوجه إذا أمه دعت عليه بيت زوجها
مغرد
ما ادري كيف احللها عميد متقاعد ويو صل طلبات المفروض أقل شي مكتب مو يوصل

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