بالفيديو..مرتزق سوري يقع في أيدي الأرمن يبكي ويسب أردوغان

أنقرة (صدى):
وقع مرتزق سوري في أيدي الجيش الأرمني، خلال المعارك التي يشهدها أقليم ناغورنو كاراباخ.
وظهر المرتزق المرسل من قبل النظام التركي للقتال بجانب اذربيجان ضد أرمينيا، يبكي ويسب أردوغان.
وكان مرتزق سوري آخر قد أقر بأن تركيا خصصت لهم 100 دولار مع الراتب الشهري مقابل نحر رأس من الأرمن.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، في وقت سابق إن دفعة من 230 مرتزقا سوريا وصلوا أذربيجان للقتال في إقليم ناغورنو كاراباخ المتنازع عليه مع أرمينيا، وذلك من خلال الطائرات التركية التي تتولى نقلهم إلى مكان الصراع.
وتواصل تركيا نقل المرتزقة إلى منطقة الصراع رغم التحذيرات الدولية، ورغم ما سقط من مرتزقة في هذا الصراع، والذين عادت بهم تركيا جثث إلى موطنهم.
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