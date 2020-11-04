الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو..مرتزق سوري يقع في أيدي الأرمن يبكي ويسب أردوغان

Time منذ 42 دقيقة
Views 1531
بالفيديو..مرتزق سوري يقع في أيدي الأرمن يبكي ويسب أردوغان

أنقرة (صدى):
وقع مرتزق سوري في أيدي الجيش الأرمني، خلال المعارك التي يشهدها أقليم ناغورنو كاراباخ.

وظهر المرتزق المرسل من قبل النظام التركي للقتال بجانب اذربيجان ضد أرمينيا، يبكي ويسب أردوغان.

وكان مرتزق سوري آخر قد أقر بأن تركيا خصصت لهم 100 دولار مع الراتب الشهري مقابل نحر رأس من الأرمن.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، في وقت سابق إن دفعة من 230 مرتزقا سوريا وصلوا أذربيجان للقتال في إقليم ناغورنو كاراباخ المتنازع عليه مع أرمينيا، وذلك من خلال الطائرات التركية التي تتولى نقلهم إلى مكان الصراع.

وتواصل تركيا نقل المرتزقة إلى منطقة الصراع رغم التحذيرات الدولية، ورغم ما سقط من مرتزقة في هذا الصراع، والذين عادت بهم تركيا جثث إلى موطنهم.

اقرأ أيضًا:

أسير سوري يعترف: نقاتل في أرمينيا مقابل المال "فيديو"

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو عمار
يمكن هدفه مراقبة العاملات اثناء الدوام
د محمد ماجد بخش
الدرجة المغناطيسية الحقيقية للعنصر هي الفراغ العددي الثقالي الرابط
السيف
ترامب فايز 10000% هذا كل فليم
د محمد ماجد بخش
سيشهد التاريخ القادم واقعة ظلم د محمد ماجد بخش وينصفه بحول الله
د محمد ماجد بخش
محيط الذرة الممثل مرتبط بوحدة مجموع ذرات العنصر

أخر الأخبار

رجل يقتحم منزل طبيبة بسيارته ويهددها بنشر صورها
رجل يقتحم منزل طبيبة بسيارته ويهددها بنشر صورها
Time منذ 13 دقيقة Views 167
بالفيديو..مرتزق سوري يقع في أيدي الأرمن يبكي ويسب أردوغان
بالفيديو..مرتزق سوري يقع في أيدي الأرمن يبكي ويسب أردوغان
Time منذ 42 دقيقة Views 1531
الكويت تدرس فرض حظر التجول
الكويت تدرس فرض حظر التجول
Time منذ ساعة Views 1859
ترامب يتقدم على بايدن بنسبة 54.1% حتى الآن
ترامب يتقدم على بايدن بنسبة 54.1% حتى الآن
Time منذ ساعة Views 1939
بالصور..لحظة انتشال طفلة قضت 3 أيام تحت الأنقاض في زلزال إزمير
بالصور..لحظة انتشال طفلة قضت 3 أيام تحت الأنقاض في زلزال إزمير
Time منذ ساعتين Views 1804
الأسطورة مارادونا يخضع لعملية جراحية في المخ
الأسطورة مارادونا يخضع لعملية جراحية في المخ
Time منذ ساعتين Views 1819
شاب ينهي حياة زوجته خنقًا بسبب الخلافات
شاب ينهي حياة زوجته خنقًا بسبب الخلافات
Time منذ ساعتين Views 570
بالفيديو..عميد متقاعد بالدفاع المدني يفتتح مطعما ويوصل الطلبات بنفسه
بالفيديو..عميد متقاعد بالدفاع المدني يفتتح مطعما ويوصل الطلبات بنفسه
Time منذ 3 ساعات Views 2416
مستشار تحكيمي: هدف النصر يجب إلغاءه
مستشار تحكيمي: هدف النصر يجب إلغاءه
Time منذ 3 ساعات Views 2387
دوري أبطال أوروبا..ليفربول يكتسح أتالانتا بخماسية وريال مدريد يُسقط إنتر ميلان
دوري أبطال أوروبا..ليفربول يكتسح أتالانتا بخماسية وريال مدريد يُسقط إنتر ميلان
Time منذ 4 ساعات Views 1861