الكويت تدرس فرض حظر التجول

خالد الظفيري (صدى):
تقدم وزير الصحة الكويتي باسل الصباح، لمجلس الوزراء بتوصيات، في حال استمرار زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال 6 إلى 10 أسابيع.
وتضمنت توصيات الوزير فرض حظر تجول جزئي في البلاد من 9 مساءً إلى 4 صباحاً لمدة أسبوعين.
كما تضمنت تعليق الطيران التجاري من الكويت وإليها، وإغلاق المولات وأى نشاط فيه تجمع بشري لمدة أسبوعين، ومنع الأكل بالمطاعم والاكتفاء بخدمة التوصيل.
وأوصى الوزير بإجراءات فورية تتضمن تقليل ساعات العمل في الأنشطة التجارية من 10 صباحاً إلى 8 مساءً، وسن قرارات وتشريعات للتشجيع على العمل عن بعد.