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مرور جدة يضبط قائد مركبة استعرض قيادته بسرعة جنونية

Time منذ 7 ساعات
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مرور جدة يضبط قائد مركبة استعرض قيادته بسرعة جنونية

جدة (صدى):
تمكن مرور محافظة جدة، من ضبط قائد مركبة، قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جدًا، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأوضح المرور أنه جار اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحق قائد المركبة، حيال المخالفات الأمنية والمرورية.

يذكر أن تجاوز السرعات المقررة يعد مخالفة مرورية تستوجب الغرامة المالية، حيث تبلغ قيمة غرامة تجاوز السرعة بأكثر من 10 كم/ساعة إلى 20 كم/ساعة، بين 150 و300 ريال.

وتبلغ غرامة تجاوز السرعة المقررة بأكثر من 20 كم/ساعة إلى 30 كم/ ساعة، ما بين 300 و500 ريال، فيما تتراوح غرامة تجاوز السرعة المقرر بأكثر من 50 كم /ساعة ما بين 1500 و2000 ريال.

Time واتساب

أحدث التعليقات

نجاة محمد
سائر متعصب و انت يا زول عالمي مو متعصب شوف ردودك المهم ربي يشفي الجميع
**أسير بغرامك**
الله هو الحافظ سبحانه (فمن حفظه الله فلاخوف عليه,,,اللهم حفظنا بحفضك وكلانا برعايتك)
Zoolعالمي
هههههههههه عين ابها ضمك حسستوني انكم نادي يلعب دوري درجه اولى ومستوى مثل وجهيكم بعد
jyerh
المبلغ هاذا كله واخر شي 28 موزعة عليهم ههههههههههههههههههههههه الله يقدرني علا السرقة من ذا البلد
Zoolعالمي
سائر افسخ الطاقيه مخك صار جبن معفن وتحمد الله على العافيه واترك عنك التعصب المقيت

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