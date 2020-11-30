" المنيع " يوضح أفضل دعاء لطلب الشفاء من الله عز وجل

الرياض (صدى):
أجاب الشيخ عبدالله المنيع، على استفسار حول أفضل دعاء لطلب الشفاء من الله عز وجل.
وقال المنيع خلال برنامج " يستفتونك " إن الله قال " ادعوني استجب لكم " ،مضيفا: " الحصر في الدعاء حسرة " .
وأوضح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو قائلا: " اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبْ الْبَاسَ اشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا " .
وأضاف: " اللهم إن أمرك في السماء والأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك - على هذا الوجع فيبرأ - ".