رسالة "مارادونا" لصديق حبيبته قبل وفاته: اعتني بها

وكالات (صدى):
كشف الصحفي لويس فينتورا أن مارادونا أرسل رسالة إلى ماريو بودري، الصديق الحالي لحبيبته السابقة، فيرونيكا أوجيدا، كان مضمونها يوحي أنه شعر باقتراب وفاته، حيث فتح قلبه وتحدث بتلقائية وحب.
وأوضح أن "مارادونا"، أرسل الرسالة لماريو بودري عبر تطبيق "واتس آب" في رسالة صوتية قائلاً له: "مرحبًا ماريو، هذا دييجو، أعلم أن هذا سيبدو رائعًا بالنسبة لك رؤية فيرو "فيرونيكا" معك، لقد أخبرتنى أنها معك، اعتني بها كثيراً وبالطريقة التى تعتني بها بملاكي – يشير بملاكي إلى ابنه الصغير - الذي لا مثيل له في أي شئ".
وأضاف مارادونا: "اسمع يا ماريو، لدى الكثير من الأطفال، ولكن هذا الطفل سيحصل مني على آخر عناق".
كانت أوجيدا التي تبلغ 35 عاماً، أنجبت ابنها الأول من مارادونا في فبراير من عام 2013، ولكن خلال الأشهر الماضية ساءت علاقتها بالأسطورة الأرجنتينية، مما أدى لانفصالهما، ثم ارتباطها بماريو بودري.