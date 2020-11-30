تعليق مثير لجستنيه حول تعيين حسين عبدالغني في النصر:" لا تستعجلوا "

ماجد محمد (صدى):
عقب الإعلامي الرياضي، عدنان جستنيه، على تعيين نجم الأهلي السابق حسين عبدالغني، في منصب المدير التنفيذي لكرة القدم في نادي النصر، خلفًا لعبدالرحمن الحلافي الذي قدم استقالته أمس الأحد.
وأضاف " جستنيه ": " الحكم على الكابتن حسين عبدالغني بناء على سلوكياته في الملعب حكم خاطئ جداً ".
وأشار: " فربما يستفيد من خبرة السنين وتعامله مع إدارات أندية منتخبات وأجهزة إدارية وفنية ويحقق نجاحا باهرا في عمله الحالي، ويكون على قدر وحجم الثقة التي وضعت فيه "، مبينا:" لا تستعجلوا الحكم عليه وأدعوا له بالتوفيق والنجاح مع النصر ".
وكان النصر أعلن عن قرار الإدارة بالاستعانة بنجم كرة القدم حسين عبدالغني في النصر، وتمنت له التوفيق في هذه الخطوة.