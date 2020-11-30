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تعليق مثير لجستنيه حول تعيين حسين عبدالغني في النصر:" لا تستعجلوا "

Time منذ ساعة
Views 2526
تعليق مثير لجستنيه حول تعيين حسين عبدالغني في النصر:" لا تستعجلوا "

ماجد محمد (صدى):
عقب الإعلامي الرياضي، عدنان جستنيه، على تعيين نجم الأهلي السابق حسين عبدالغني، في منصب المدير التنفيذي لكرة القدم في نادي النصر، خلفًا لعبدالرحمن الحلافي الذي قدم استقالته أمس الأحد.

وأضاف " جستنيه ": " الحكم على الكابتن حسين عبدالغني بناء على سلوكياته في الملعب حكم خاطئ جداً ".

وأشار: " فربما يستفيد من خبرة السنين وتعامله مع إدارات أندية منتخبات وأجهزة إدارية وفنية ويحقق نجاحا باهرا في عمله الحالي، ويكون على قدر وحجم الثقة التي وضعت فيه "، مبينا:" لا تستعجلوا الحكم عليه وأدعوا له بالتوفيق والنجاح مع النصر ".

وكان النصر أعلن عن قرار الإدارة بالاستعانة بنجم كرة القدم حسين عبدالغني في النصر، وتمنت له التوفيق في هذه الخطوة.

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أحدث التعليقات

🚴‍♀️
هو قارئ وليس بشيخ..
🚴‍♀️
سماحة الامام المحدث ابو بسكلته له تعليق مقلقل ويريد ان يدلي بدلوه... فثبتو الخبر بالشريط..ليسمع فضيلته العامه والداجه من الناس...
صراحه
دمها زي وجهك الثقيل
تقنيه الفار
ايه صالح لك الفساد يا الفراج في ريضتنا
تقنيه الفار
ايه صالح لك الشغفل والفساد في رياضتنا

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