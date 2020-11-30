بالفيديو.. محامي: ضرب المرأة جائز شرعًا ومنصوص عليه في كتاب الله

علي القحطاني (صدى):
قال المحامي عبدالعزيز بن باتل، إن ضرب المرأة أمر جائز شرعا، ومنصوص عليه في كتاب الله، مما أثار جدلا واسعا.
وأضاف " باتل " خلال مداخلة هاتفية في برنامج " ياهلا ":" الإشكال في فهمنا للنص وللمقصود بكلمة " الضر ب"، وتعسف البعض في استخدام هذا الحق ".
وأشارت " باتل ":" المقصود بالضرب هو الضرب اليسير أي بالسواك ونحوه، والذي أشبه بضرب التنبيه والتحذير ولفت الانتباه للمراجعة ".
وأوضح:" ما قصدته بضرب المرأة لا يتعارض مع نظام الحماية من الإيذاء، وما جرمته النيابة العامة والنظام ليس " ضرب التنبيه " بل هو الضرب المبرح والإيذاء النفسي المستمر ".
https://twitter.com/YaHalaShow/status/1333470273308401664?s=08