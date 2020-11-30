الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. محامي: ضرب المرأة جائز شرعًا ومنصوص عليه في كتاب الله

Time منذ ساعة
Views 1941
Comment 2
بالفيديو.. محامي: ضرب المرأة جائز شرعًا ومنصوص عليه في كتاب الله

علي القحطاني (صدى):
قال المحامي عبدالعزيز بن باتل، إن ضرب المرأة أمر جائز شرعا، ومنصوص عليه في كتاب الله، مما أثار جدلا واسعا.

وأضاف " باتل " خلال مداخلة هاتفية في برنامج " ياهلا ":" الإشكال في فهمنا للنص وللمقصود بكلمة " الضر ب"، وتعسف البعض في استخدام هذا الحق ".

وأشارت " باتل ":" المقصود بالضرب هو الضرب اليسير أي بالسواك ونحوه، والذي أشبه بضرب التنبيه والتحذير ولفت الانتباه للمراجعة ".

وأوضح:" ما قصدته بضرب المرأة لا يتعارض مع نظام الحماية من الإيذاء، وما جرمته النيابة العامة والنظام ليس " ضرب التنبيه " بل هو الضرب المبرح والإيذاء النفسي المستمر ".

https://twitter.com/YaHalaShow/status/1333470273308401664?s=08

Time واتساب

أحدث التعليقات

🚴‍♀️
هو قارئ وليس بشيخ..
🚴‍♀️
سماحة الامام المحدث ابو بسكلته له تعليق مقلقل ويريد ان يدلي بدلوه... فثبتو الخبر بالشريط..ليسمع فضيلته العامه والداجه من الناس...
صراحه
دمها زي وجهك الثقيل
تقنيه الفار
ايه صالح لك الفساد يا الفراج في ريضتنا
تقنيه الفار
ايه صالح لك الشغفل والفساد في رياضتنا

أخر الأخبار

بالفيديو.. مواطنة وابنها مبتعثان يتخرجان من جامعة واحدة
بالفيديو.. مواطنة وابنها مبتعثان يتخرجان من جامعة واحدة
Time منذ دقيقتين Views 1063
جورج كلوني يكشف كواليس طلبه الزواج من آمل علم الدين: انحنيت أمامها 20دقيقة
جورج كلوني يكشف كواليس طلبه الزواج من آمل علم الدين: انحنيت أمامها 20دقيقة
Time منذ 4 دقائق Views 88
سوزان نجم الدين توجه رسالة جديدة لمحبيها بعد وفاة زوجها
سوزان نجم الدين توجه رسالة جديدة لمحبيها بعد وفاة زوجها
Time منذ 9 دقائق Views 148
مي فخري توضح سر اعتزالها التمثيل وارتدائها الحجاب 
مي فخري توضح سر اعتزالها التمثيل وارتدائها الحجاب 
Time منذ 11 دقيقة Views 111
شاهد.. هطول أمطار غزيرة على بريدة والبكيرية 
شاهد.. هطول أمطار غزيرة على بريدة والبكيرية 
Time منذ 19 دقيقة Views 1363
بالفيديو.. تركى آل الشيخ يعلن عن أول تعاون مع أصالة
بالفيديو.. تركى آل الشيخ يعلن عن أول تعاون مع أصالة
Time منذ 25 دقيقة Views 272
محمد رمضان يرد على مهاجميه:"عاوزين تاخدوا بنط وطنية على حسابي" 
محمد رمضان يرد على مهاجميه:"عاوزين تاخدوا بنط وطنية على حسابي" 
Time منذ 40 دقيقة Views 269
ناقد رياضي : الهلال هو المرشح لأي بطولة
ناقد رياضي : الهلال هو المرشح لأي بطولة
Time منذ 45 دقيقة Views 250
عادل التويجري : أتمنى فوز الاتحاد على الشباب لهذه الأسباب
عادل التويجري : أتمنى فوز الاتحاد على الشباب لهذه الأسباب
Time منذ 45 دقيقة Views 350
محمد الدويش : هدف الهلال الأول في النصر " صدفة "
محمد الدويش : هدف الهلال الأول في النصر " صدفة "
Time منذ 50 دقيقة Views 373