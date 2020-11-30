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رئيس برشلونة السابق: رفضنا عرضًا مغرياً من إنتر ميلان لضم ميسي 

Time منذ ساعة
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رئيس برشلونة السابق: رفضنا عرضًا مغرياً من إنتر ميلان لضم ميسي 

وكالات (صدى):
زعم رئيس برشلونة السابق جوان لابورتا أن النادي رفض عرضًا لا يصدق بقيمة 250 مليون يورو " 210 ملايين جنيه إسترليني " من إنتر ميلان لشراء ليونيل ميسي في عام 2006.

وقال لابوريتا:" لقد رفضنا عرضًا بقيمة 250 مليون يورو قادمًا من الإنتر عام 2006، أراد موراتي إحضاره إلى ناديه ".

وكان لابورتا عضوًا في مجلس إدارة النادي بين عامي 2003 و 2010 وكشف أنه رفض كافة الإغراءات حينها لرحيل ميسي.

 

يذكر أن ريال مدريد احتفظ بسجل أعلى صفقة في العالم عندما دفع ليوفنتوس 78 مليون يورو " 47 مليون جنيه إسترليني " مقابل زين الدين زيدان في عام 2001، مما يعني أن أجر ميسي كان سيضاعف هذا المبلغ أربع مرات.

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ابن حزم
مجرمون
ابن حزم
الله يرحمه
إبن سمومة
سبحان الله..
واضح*** وصريح***
اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ عليه بالشفاء العاجل، وألّا تدع فيه جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافِه وعافِنه واعف عنه واشمله بعطفك ومغفرتك، وتولّه برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين..
واضح*** وصريح***
اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ عليه بالشفاء العاجل، وألّا تدع فيه جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافِه وعافِنه واعف عنه واشمله بعطفك ومغفرتك، وتولّه برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين..

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