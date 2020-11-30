رئيس برشلونة السابق: رفضنا عرضًا مغرياً من إنتر ميلان لضم ميسي 

وكالات (صدى):
زعم رئيس برشلونة السابق جوان لابورتا أن النادي رفض عرضًا لا يصدق بقيمة 250 مليون يورو " 210 ملايين جنيه إسترليني " من إنتر ميلان لشراء ليونيل ميسي في عام 2006.
وقال لابوريتا:" لقد رفضنا عرضًا بقيمة 250 مليون يورو قادمًا من الإنتر عام 2006، أراد موراتي إحضاره إلى ناديه ".
وكان لابورتا عضوًا في مجلس إدارة النادي بين عامي 2003 و 2010 وكشف أنه رفض كافة الإغراءات حينها لرحيل ميسي.
يذكر أن ريال مدريد احتفظ بسجل أعلى صفقة في العالم عندما دفع ليوفنتوس 78 مليون يورو " 47 مليون جنيه إسترليني " مقابل زين الدين زيدان في عام 2001، مما يعني أن أجر ميسي كان سيضاعف هذا المبلغ أربع مرات.