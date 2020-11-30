حساب المواطن يوضح حالات إيقاف الدعم عن المستفيد 

الرياض (صدى):
كشف حساب المواطن عن حالات إيقاف الدعم عن بعض المستفيدين من البرنامج.
وأضاف حساب المواطن عبر خدمة المستفيدين:" نظرًا لعدم تصحيح البيانات وتقديم اعتراض خلال الفترة المسموحة والمحددة مسبقًا بـ90 يومًا، فقد تم إيقاف الحساب بالبرنامج ".
وكان برنامج حساب المواطن أودع 1.8 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السادسة والثلاثين 10.6 ملايين مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 45 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 84 مليار ريال، منها 620 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.