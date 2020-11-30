الأعداد السابقة للصحيفة

حساب المواطن يوضح حالات إيقاف الدعم عن المستفيد 

Time منذ 54 دقيقة
Views 1826
حساب المواطن يوضح حالات إيقاف الدعم عن المستفيد 

الرياض (صدى):
كشف حساب المواطن عن حالات إيقاف الدعم عن بعض المستفيدين من البرنامج.

وأضاف حساب المواطن عبر خدمة المستفيدين:" نظرًا لعدم تصحيح البيانات وتقديم اعتراض خلال الفترة المسموحة والمحددة مسبقًا بـ90 يومًا، فقد تم إيقاف الحساب بالبرنامج ".

وكان برنامج حساب المواطن أودع  1.8 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السادسة والثلاثين 10.6 ملايين مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 45 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 84 مليار ريال، منها 620 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابن حزم
مجرمون
ابن حزم
الله يرحمه
إبن سمومة
سبحان الله..
واضح*** وصريح***
اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ عليه بالشفاء العاجل، وألّا تدع فيه جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافِه وعافِنه واعف عنه واشمله بعطفك ومغفرتك، وتولّه برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين..
واضح*** وصريح***
اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ عليه بالشفاء العاجل، وألّا تدع فيه جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافِه وعافِنه واعف عنه واشمله بعطفك ومغفرتك، وتولّه برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين..

أخر الأخبار

بالفيديو.. " المنيع " يوضح حكم الاستنجاء من الريح
بالفيديو.. " المنيع " يوضح حكم الاستنجاء من الريح
Time منذ 18 دقيقة Views 1636
الأرصاد تتوقع استمرار هطول الأمطار على معظم المناطق حتى هذا الموعد
الأرصاد تتوقع استمرار هطول الأمطار على معظم المناطق حتى هذا الموعد
Time منذ 23 دقيقة Views 1434
طارق الحبيب: التوتر يسبّب انقباضاً وتشنّجاً في العضلات
طارق الحبيب: التوتر يسبّب انقباضاً وتشنّجاً في العضلات
Time منذ 30 دقيقة Views 1434
ماصدقت خبر بأجواء الرياض
ماصدقت خبر بأجواء الرياض
Time منذ 35 دقيقة Views 385
ولله في خلقه شؤون
ولله في خلقه شؤون
Time منذ 35 دقيقة Views 497
عراك قاتل بين خيول
عراك قاتل بين خيول
Time منذ 36 دقيقة Views 387
هيئة السوق المالية توفر وظائف شاغرة
هيئة السوق المالية توفر وظائف شاغرة
Time منذ 36 دقيقة Views 1383
ستيفاني فرابارت تكتب التاريخ في دوري أبطال أوروبا
ستيفاني فرابارت تكتب التاريخ في دوري أبطال أوروبا
Time منذ 43 دقيقة Views 1512
حساب المواطن يوضح حالات إيقاف الدعم عن المستفيد 
حساب المواطن يوضح حالات إيقاف الدعم عن المستفيد 
Time منذ 54 دقيقة Views 1826
رئيس برشلونة السابق: رفضنا عرضًا مغرياً من إنتر ميلان لضم ميسي 
رئيس برشلونة السابق: رفضنا عرضًا مغرياً من إنتر ميلان لضم ميسي 
Time منذ ساعة Views 1514