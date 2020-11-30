هيئة السوق المالية توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت هيئة السوق المالية عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى أخصائي إدارة التراخيص؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.
وأوضحت الهيئة، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية، المحاسبة، الاقتصاد)، ويفضل شهادة الماجستير، مع وجود خبرات سابقة.
وأضافت أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 30 نوفمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 ديسمبر 2020م، مشيرة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنا