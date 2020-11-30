شركة الرقيب التجارية توفر وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعارض والمتاجر التابعة للشركة في كل من الرياض، والجوف.
وأوضحت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى منسق توصيل (للسعوديين/ الرياض)، مساعد مدير متجر (الجوف).
وأضافت شركة الرقيب التجارية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 30 نوفمبر 2020م، مشيرة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: هنا