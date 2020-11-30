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شركة الرقيب التجارية توفر وظائف إدارية شاغرة

Time منذ ساعة
Views 1659
شركة الرقيب التجارية توفر وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعارض والمتاجر التابعة للشركة في كل من الرياض، والجوف.

وأوضحت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى منسق توصيل (للسعوديين/ الرياض)، مساعد مدير متجر (الجوف).

وأضافت شركة الرقيب التجارية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 30 نوفمبر 2020م، مشيرة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: هنا

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أحدث التعليقات

ابن حزم
مجرمون
ابن حزم
الله يرحمه
إبن سمومة
سبحان الله..
واضح*** وصريح***
اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ عليه بالشفاء العاجل، وألّا تدع فيه جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافِه وعافِنه واعف عنه واشمله بعطفك ومغفرتك، وتولّه برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين..
واضح*** وصريح***
اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ عليه بالشفاء العاجل، وألّا تدع فيه جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافِه وعافِنه واعف عنه واشمله بعطفك ومغفرتك، وتولّه برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين..

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