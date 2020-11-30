الأعداد السابقة للصحيفة

ستيفاني فرابارت تكتب التاريخ في دوري أبطال أوروبا

Time منذ 43 دقيقة
Views 1512
ستيفاني فرابارت تكتب التاريخ في دوري أبطال أوروبا

وكالات (صدى):
دخلت الحكمة الفرنسية ستيفاني فرابارت التاريخ، حيث ستصبح أول امرأة تدير مباراة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للرجال، بعد اختيارها لقيادة مباراة يوفنتوس ودينامو كييف في تورينو يوم الأربعاء المقبل.

تبلغ الفرنسية ستيفاني فرابارت من العمر 37 عامًا ستدير مباراة يوفنتوس ودينامو كييف، المقرر إقامتها في ملعب أليانز في تورينو يوم الأربعاء الثاني من ديسمبر 2020.

كانت فرابارت قد أدارت مباراة ليفربول وتشيلسي في أكتوبر الماضي في السوبر الأوروبي، وكذلك أدارت مباراة ليستر سيتي وزوريا في الدوري الأوروبي الشهر الماضي، كما قادت نهائي كأس السوبر الأوروبي في عام 2019، وفي أكتوبرالماضي ظهرت لأول مرة في الدوري الأوروبي.

وعلقت فرابارت قائلة: "أتمنى أن أكون نموذجا ومثلا لجميع الحكمات السيدات ولجميع الفتيات اللواتي يطمحن للقيام بهذا العمل" .

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابن حزم
مجرمون
ابن حزم
الله يرحمه
إبن سمومة
سبحان الله..
واضح*** وصريح***
اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ عليه بالشفاء العاجل، وألّا تدع فيه جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافِه وعافِنه واعف عنه واشمله بعطفك ومغفرتك، وتولّه برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين..
واضح*** وصريح***
اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ عليه بالشفاء العاجل، وألّا تدع فيه جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافِه وعافِنه واعف عنه واشمله بعطفك ومغفرتك، وتولّه برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين..

أخر الأخبار

بالفيديو.. " المنيع " يوضح حكم الاستنجاء من الريح
بالفيديو.. " المنيع " يوضح حكم الاستنجاء من الريح
Time منذ 18 دقيقة Views 1633
الأرصاد تتوقع استمرار هطول الأمطار على معظم المناطق حتى هذا الموعد
الأرصاد تتوقع استمرار هطول الأمطار على معظم المناطق حتى هذا الموعد
Time منذ 23 دقيقة Views 1434
طارق الحبيب: التوتر يسبّب انقباضاً وتشنّجاً في العضلات
طارق الحبيب: التوتر يسبّب انقباضاً وتشنّجاً في العضلات
Time منذ 30 دقيقة Views 1434
ماصدقت خبر بأجواء الرياض
ماصدقت خبر بأجواء الرياض
Time منذ 35 دقيقة Views 381
ولله في خلقه شؤون
ولله في خلقه شؤون
Time منذ 35 دقيقة Views 496
عراك قاتل بين خيول
عراك قاتل بين خيول
Time منذ 35 دقيقة Views 383
هيئة السوق المالية توفر وظائف شاغرة
هيئة السوق المالية توفر وظائف شاغرة
Time منذ 36 دقيقة Views 1380
ستيفاني فرابارت تكتب التاريخ في دوري أبطال أوروبا
ستيفاني فرابارت تكتب التاريخ في دوري أبطال أوروبا
Time منذ 43 دقيقة Views 1512
حساب المواطن يوضح حالات إيقاف الدعم عن المستفيد 
حساب المواطن يوضح حالات إيقاف الدعم عن المستفيد 
Time منذ 54 دقيقة Views 1817
رئيس برشلونة السابق: رفضنا عرضًا مغرياً من إنتر ميلان لضم ميسي 
رئيس برشلونة السابق: رفضنا عرضًا مغرياً من إنتر ميلان لضم ميسي 
Time منذ ساعة Views 1510