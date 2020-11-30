ستيفاني فرابارت تكتب التاريخ في دوري أبطال أوروبا

وكالات (صدى):
دخلت الحكمة الفرنسية ستيفاني فرابارت التاريخ، حيث ستصبح أول امرأة تدير مباراة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للرجال، بعد اختيارها لقيادة مباراة يوفنتوس ودينامو كييف في تورينو يوم الأربعاء المقبل.
تبلغ الفرنسية ستيفاني فرابارت من العمر 37 عامًا ستدير مباراة يوفنتوس ودينامو كييف، المقرر إقامتها في ملعب أليانز في تورينو يوم الأربعاء الثاني من ديسمبر 2020.
كانت فرابارت قد أدارت مباراة ليفربول وتشيلسي في أكتوبر الماضي في السوبر الأوروبي، وكذلك أدارت مباراة ليستر سيتي وزوريا في الدوري الأوروبي الشهر الماضي، كما قادت نهائي كأس السوبر الأوروبي في عام 2019، وفي أكتوبرالماضي ظهرت لأول مرة في الدوري الأوروبي.
وعلقت فرابارت قائلة: "أتمنى أن أكون نموذجا ومثلا لجميع الحكمات السيدات ولجميع الفتيات اللواتي يطمحن للقيام بهذا العمل" .