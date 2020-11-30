الأعداد السابقة للصحيفة

شركة أسمنت ينبع تعلن عن وظائف شاغرة 

Time منذ 15 دقيقة
Views 1291
شركة أسمنت ينبع تعلن عن وظائف شاغرة 

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة أسمنت ينبع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توافّر وظائف فنية شاغرة للرجال، على مسمى “ميكانيكي ديزل”، وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي بمحافظة ينبع.

وأشارت الشركة،إلى أنَّ الوظائف متاحة للمواطنين من حمَلة شهادة الدبلوم في تخصصات:" ميكانيكا الديزل، أو الهندسة الميكانيكية "، أو أي تخصص آخر ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

 

وأبانت شركة أسمنت ينبع، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 30 نوفمبر 2020م؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 29 يناير 2021م.

Time واتساب

أحدث التعليقات

محمد عيسى عطاء العنزي عاشق الهلال
احسن لايحط يده ع الكيكه علشان مايفسدها وينجسها
حلو ملابس محتشمة ، حشف و سوء كيل .
ابوبدر
ياخي مدري وش اللي صاير لبناتنا خليجيات او عربيات. صارت عندهم الحياة شهرة وتصوير. يالله بقريح كل ابوهن
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههه نال جزاء اللقافة، والغروروعدم تقدير الأمور..
🚴‍♀️
احسنتم...

أخر الأخبار

بالصور.. معلم بالرياض يشرح لطلابه عن بعد أثناء جلسات غسيل الكلى
بالصور.. معلم بالرياض يشرح لطلابه عن بعد أثناء جلسات غسيل الكلى
Time منذ 7 دقائق Views 1190
شركة أسمنت ينبع تعلن عن وظائف شاغرة 
شركة أسمنت ينبع تعلن عن وظائف شاغرة 
Time منذ 15 دقيقة Views 1291
طلعت راعية فزعه
طلعت راعية فزعه
Time منذ 15 دقيقة Views 249
صورني وانا ما ادري !
صورني وانا ما ادري !
Time منذ 15 دقيقة Views 245
اغرب عملية نقل
اغرب عملية نقل
Time منذ 15 دقيقة Views 215
إيران منبع الشر والإجرام
إيران منبع الشر والإجرام
Time منذ 17 دقيقة Views 131
أبشر يوضح آلية نقل خدمات العمالة المنزلية
أبشر يوضح آلية نقل خدمات العمالة المنزلية
Time منذ 26 دقيقة Views 1456
السفير الأميركي في اليمن يطالب بتنفيذ اتفاق الرياض على وجه السرعة
السفير الأميركي في اليمن يطالب بتنفيذ اتفاق الرياض على وجه السرعة
Time منذ 34 دقيقة Views 1500
بالفيديو.. شمس الكويتية تتجول في شوارع بريدة وتبحث عن هذا الشيء
بالفيديو.. شمس الكويتية تتجول في شوارع بريدة وتبحث عن هذا الشيء
Time منذ 39 دقيقة Views 497
بالفيديو.. الإعلان عن موعد رفع تعليق السفر خارج المملكة الأربعاء المقبل
بالفيديو.. الإعلان عن موعد رفع تعليق السفر خارج المملكة الأربعاء المقبل
Time منذ 44 دقيقة Views 1798