شركة أسمنت ينبع تعلن عن وظائف شاغرة 

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة أسمنت ينبع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توافّر وظائف فنية شاغرة للرجال، على مسمى “ميكانيكي ديزل”، وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي بمحافظة ينبع.
وأشارت الشركة،إلى أنَّ الوظائف متاحة للمواطنين من حمَلة شهادة الدبلوم في تخصصات:" ميكانيكا الديزل، أو الهندسة الميكانيكية "، أو أي تخصص آخر ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.
وأبانت شركة أسمنت ينبع، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 30 نوفمبر 2020م؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 29 يناير 2021م.