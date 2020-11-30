السفير الأميركي في اليمن يطالب بتنفيذ اتفاق الرياض على وجه السرعة

وكالات (صدى):
طالب السفير الأميركي في اليمن بتنفيذ اتفاق الرياض على وجه السرعة.
وكان 13 حزبا يمنيا دعا إلى سرعة تشكيل الحكومة الجديدة بناء على اتفاق الرياض الموقع معىالحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا.
وأكد بيان مشترك صادر عن هذه الأحزاب، على " ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة استنادا إلى اتفاق الرياض وآلية تسريع تنفيذه، وعودة الحكومة ومؤسسات الدولة المختلفة إلى العاصمة المؤقتة عدن بأسرع وقت ممكن، بعد تنفيذ الترتيبات العسكرية والأمنية ".
وأضاف البيان:" تشكيل الحكومة سيعمل على تعزيز الأمن والاستقرار للعاصمة المؤقتة عدن، وعودة الحياة السياسية ونشاط الأحزاب "، موضحا أن الإسراع في تنفيذ اتفاق الرياض، سيعمل على ترتيب الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمات للمواطنين في كافة المناطق، إضافة إلى توحيد الجهود لكافة القوى المناهضة للحوثيين والمشروع الإيراني الداعم لهم.
ودعت هذه الأحزاب إلى تكاتف جهود الجميع والعمل مع التحالف العربي بقيادة المملكة؛ لمواجهة المشروع الإيراني.