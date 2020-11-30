الأعداد السابقة للصحيفة

السفير الأميركي في اليمن يطالب بتنفيذ اتفاق الرياض على وجه السرعة

Time منذ 34 دقيقة
Views 1500
Comment 1
السفير الأميركي في اليمن يطالب بتنفيذ اتفاق الرياض على وجه السرعة

وكالات (صدى):
طالب السفير الأميركي في اليمن بتنفيذ اتفاق الرياض على وجه السرعة.

وكان 13 حزبا يمنيا دعا إلى سرعة تشكيل الحكومة الجديدة بناء على اتفاق الرياض الموقع معىالحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا.

 

وأكد بيان مشترك صادر عن هذه الأحزاب، على " ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة استنادا إلى اتفاق الرياض وآلية تسريع تنفيذه، وعودة الحكومة ومؤسسات الدولة المختلفة إلى العاصمة المؤقتة عدن بأسرع وقت ممكن، بعد تنفيذ الترتيبات العسكرية والأمنية ".

 

وأضاف البيان:" تشكيل الحكومة سيعمل على تعزيز الأمن والاستقرار للعاصمة المؤقتة عدن، وعودة الحياة السياسية ونشاط الأحزاب "، موضحا  أن الإسراع في تنفيذ اتفاق الرياض، سيعمل على ترتيب الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمات للمواطنين في كافة المناطق، إضافة إلى توحيد الجهود لكافة القوى المناهضة للحوثيين والمشروع الإيراني الداعم لهم.

ودعت هذه الأحزاب إلى تكاتف جهود الجميع والعمل مع التحالف العربي بقيادة المملكة؛ لمواجهة المشروع الإيراني.

Time واتساب

أحدث التعليقات

محمد عيسى عطاء العنزي عاشق الهلال
احسن لايحط يده ع الكيكه علشان مايفسدها وينجسها
حلو ملابس محتشمة ، حشف و سوء كيل .
ابوبدر
ياخي مدري وش اللي صاير لبناتنا خليجيات او عربيات. صارت عندهم الحياة شهرة وتصوير. يالله بقريح كل ابوهن
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههه نال جزاء اللقافة، والغروروعدم تقدير الأمور..
🚴‍♀️
احسنتم...

أخر الأخبار

بالصور.. معلم بالرياض يشرح لطلابه عن بعد أثناء جلسات غسيل الكلى
بالصور.. معلم بالرياض يشرح لطلابه عن بعد أثناء جلسات غسيل الكلى
Time منذ 6 دقائق Views 1190
شركة أسمنت ينبع تعلن عن وظائف شاغرة 
شركة أسمنت ينبع تعلن عن وظائف شاغرة 
Time منذ 14 دقيقة Views 1290
طلعت راعية فزعه
طلعت راعية فزعه
Time منذ 14 دقيقة Views 249
صورني وانا ما ادري !
صورني وانا ما ادري !
Time منذ 15 دقيقة Views 243
اغرب عملية نقل
اغرب عملية نقل
Time منذ 15 دقيقة Views 215
إيران منبع الشر والإجرام
إيران منبع الشر والإجرام
Time منذ 17 دقيقة Views 131
أبشر يوضح آلية نقل خدمات العمالة المنزلية
أبشر يوضح آلية نقل خدمات العمالة المنزلية
Time منذ 26 دقيقة Views 1448
السفير الأميركي في اليمن يطالب بتنفيذ اتفاق الرياض على وجه السرعة
السفير الأميركي في اليمن يطالب بتنفيذ اتفاق الرياض على وجه السرعة
Time منذ 34 دقيقة Views 1500
بالفيديو.. شمس الكويتية تتجول في شوارع بريدة وتبحث عن هذا الشيء
بالفيديو.. شمس الكويتية تتجول في شوارع بريدة وتبحث عن هذا الشيء
Time منذ 38 دقيقة Views 497
بالفيديو.. الإعلان عن موعد رفع تعليق السفر خارج المملكة الأربعاء المقبل
بالفيديو.. الإعلان عن موعد رفع تعليق السفر خارج المملكة الأربعاء المقبل
Time منذ 44 دقيقة Views 1798