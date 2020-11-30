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شاهد.. قانوني: عمل مراكز طباعة البحوث للطلاب بأبخس الأثمان " مخالف " لنظام الحماية الفكرية 

Time منذ 54 دقيقة
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شاهد.. قانوني: عمل مراكز طباعة البحوث للطلاب بأبخس الأثمان " مخالف " لنظام الحماية الفكرية 

عادل الحربي (صدى):
قال محامي ومستشار قانوني، أحمد المحيميد، إن مراكز خدمات الطالب التي تطبع البحوث بأبخس الأثمان يعتبر عملهم مخالف لنظام الحماية الفكرية.

وشدد " المحيميد " خلال حواره عبر برنامج " تم "، قائلا:" يجب أن هناك تنسيق وتكامل بين هيئة حماية الملكية الفكرية ووزارة الإعلام للحد من هذه الظاهرة لأنها تضيع جهد مؤلف الكتاب ".

وأوضح " المحيميد " أن الوعي القانوني لدى المجتمع " مرتفع "، داعيا الجميع للإبلاغ عن هذه الظاهرة من أجل القضاء عليها، لافتا:" يوجد لوائح في القطاع الخاص تعطيك الحماية الكافية للتبليغ ومن ثم يُحال البلاغ للجهة المختصة ".

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أحدث التعليقات

محمد عيسى عطاء العنزي عاشق الهلال
احسن لايحط يده ع الكيكه علشان مايفسدها وينجسها
حلو ملابس محتشمة ، حشف و سوء كيل .
ابوبدر
ياخي مدري وش اللي صاير لبناتنا خليجيات او عربيات. صارت عندهم الحياة شهرة وتصوير. يالله بقريح كل ابوهن
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههه نال جزاء اللقافة، والغروروعدم تقدير الأمور..
🚴‍♀️
احسنتم...

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