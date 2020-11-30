ترشيح مدرب الاتحاد السابق لخلافة بينتو في قيادة منتخب الإمارات 

ماجد محمد (صدى):
دخل الهولندي المدير الفني السابق لفريق الاتحاد هينك تين كات ضمن المرشحين لقيادة منتخب الإمارات بدلاً من المدرب الكولومبي خورخي لويس بينتو.
وكان الاتحاد الإماراتي لكرة القدم أنهى التعاقد مع الكولومبي خورخي لويس بينتو مدرب المنتخب الأول وذلك بعد مرور نحو 5 أشهر فقط من تعيينه.
وبدأت إدارة اتحاد الكرة مفاوضات التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد ليقود المنتخب الوطني في بقية مباريات التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وفقا لصحيفة البيان الإماراتية.
وضمت قائمة المرشحين كلا من الكرواتي زوران ماميتش مدرب العين والهلال السابق والهولندي هينك تين كات مدرب الجزيرة والاتحاد سابقا.