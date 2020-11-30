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ترشيح مدرب الاتحاد السابق لخلافة بينتو في قيادة منتخب الإمارات 

Time منذ ساعة
Views 1494
ترشيح مدرب الاتحاد السابق لخلافة بينتو في قيادة منتخب الإمارات 

ماجد محمد (صدى):
دخل الهولندي المدير الفني السابق لفريق الاتحاد هينك تين كات ضمن المرشحين لقيادة منتخب الإمارات بدلاً من المدرب الكولومبي خورخي لويس بينتو.

 

وكان الاتحاد الإماراتي لكرة القدم أنهى التعاقد مع الكولومبي خورخي لويس بينتو مدرب المنتخب الأول وذلك بعد مرور نحو 5 أشهر فقط من تعيينه.

 

وبدأت إدارة اتحاد الكرة مفاوضات التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد ليقود المنتخب الوطني في بقية مباريات التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وفقا لصحيفة البيان الإماراتية.

 

وضمت قائمة المرشحين كلا من الكرواتي زوران ماميتش مدرب العين والهلال السابق والهولندي هينك تين كات مدرب الجزيرة والاتحاد سابقا.

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أحدث التعليقات

محمد عيسى عطاء العنزي عاشق الهلال
احسن لايحط يده ع الكيكه علشان مايفسدها وينجسها
حلو ملابس محتشمة ، حشف و سوء كيل .
ابوبدر
ياخي مدري وش اللي صاير لبناتنا خليجيات او عربيات. صارت عندهم الحياة شهرة وتصوير. يالله بقريح كل ابوهن
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههه نال جزاء اللقافة، والغروروعدم تقدير الأمور..
🚴‍♀️
احسنتم...

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