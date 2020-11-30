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الفراج ينتقد النصر بسبب الأخطاء التحكيمية

Time منذ 54 دقيقة
Views 1712
الفراج ينتقد النصر بسبب الأخطاء التحكيمية

نواف السالم (صدى):
انتقد الإعلامي الرياضي وليد الفراج، مسئولي نادي النصر، بعد الخسارة أمام الهلال، في نهائي كأس الملك ، وتحميلهم للحكام مسئولية الخسارة أمام الهلال.

وقال الفراج في تغريدة عبر صفحته في "تويتر" موجها رسالته للنصر: "‏قد يتعرض فريقك لأخطاء تحكيمية مرة مرتين ثلاثة في موسم ، ولَك الحق في الغضب والاحتجاج".

وأضاف: " لكن عندما تقدم كل هزائمك على أنها بسبب أخطأء تحكيمية وأن كل انتصارات منافسك بسبب الاستفادة من الأخطاء التحكيمية فأننا أمام مشهد لا يقبل به لا عقل ولا منطق ولا حتى احترام لعقول ووعي الناس" .

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أحدث التعليقات

محمد عيسى عطاء العنزي عاشق الهلال
احسن لايحط يده ع الكيكه علشان مايفسدها وينجسها
حلو ملابس محتشمة ، حشف و سوء كيل .
ابوبدر
ياخي مدري وش اللي صاير لبناتنا خليجيات او عربيات. صارت عندهم الحياة شهرة وتصوير. يالله بقريح كل ابوهن
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههه نال جزاء اللقافة، والغروروعدم تقدير الأمور..
🚴‍♀️
احسنتم...

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