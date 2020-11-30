الفراج ينتقد النصر بسبب الأخطاء التحكيمية

نواف السالم (صدى):
انتقد الإعلامي الرياضي وليد الفراج، مسئولي نادي النصر، بعد الخسارة أمام الهلال، في نهائي كأس الملك ، وتحميلهم للحكام مسئولية الخسارة أمام الهلال.
وقال الفراج في تغريدة عبر صفحته في "تويتر" موجها رسالته للنصر: "قد يتعرض فريقك لأخطاء تحكيمية مرة مرتين ثلاثة في موسم ، ولَك الحق في الغضب والاحتجاج".
وأضاف: " لكن عندما تقدم كل هزائمك على أنها بسبب أخطأء تحكيمية وأن كل انتصارات منافسك بسبب الاستفادة من الأخطاء التحكيمية فأننا أمام مشهد لا يقبل به لا عقل ولا منطق ولا حتى احترام لعقول ووعي الناس" .