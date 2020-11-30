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أسراب من الجراد تهاجم القنفذة 

Time منذ ساعة
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أسراب من الجراد تهاجم القنفذة 

مكة المكرمة (صدى):
هاجمت محافظة القنفذة أسراب من الجراد قادمة عن طريق البحر من دول شرق افريقيا، فيما طالب مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة مربي النحل والمواشي بالابتعاد عن مواقع الإصابة والمكافحة حفاظاً على ممتلكاتهم.

ومن جانبه، قال  مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي إنها وصلت محافظة القنفذة اليوم الاثنين أكثر من ٧ أسراب جراد قادمة من شرق أفريقيا عن طريق البحر الأحمر.

وأشار إلى أن هذه الأسراب توزعت على محافظة القنفذة والمراكز التابعة لها، وعلى الفور باشر مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة متابعة هذه الأسراب للبدء في مكافحتها بطائرات الرش الجوي وفرق الرش الأرضية.

ومن جهتها، حذرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أصحاب النحل والمواشي، بالابتعاد عن أماكن تكاثر الجراد؛ إذ ستبدأ أعمال المكافحة الجوية والأرضية مشددة على أهمية تعاون الجميع حفاظًا على سلامة المحاصيل الزراعية والغطاء النباتي الذي تستفيد منه المناحل والمواشي.

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أحدث التعليقات

محمد عيسى عطاء العنزي عاشق الهلال
احسن لايحط يده ع الكيكه علشان مايفسدها وينجسها
حلو ملابس محتشمة ، حشف و سوء كيل .
ابوبدر
ياخي مدري وش اللي صاير لبناتنا خليجيات او عربيات. صارت عندهم الحياة شهرة وتصوير. يالله بقريح كل ابوهن
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههه نال جزاء اللقافة، والغروروعدم تقدير الأمور..
🚴‍♀️
احسنتم...

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