سر ذهاب هيون لمساعد المدرب بعد أول هدف في شباك النصر

طلال الغامدي (صدى):
نجح الإيطالي كريستيانو باتشي، المساعد الأول للروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق الهلال من قراءة طريقة وقوف لاعبي النصر في الركنية وحلل البيانات.
وقدم باتشي الطريقة اللي تضمن تسجيل الهلال وتدرب عليها الفريق قبل مباراة النهائية لكأس الملك الذي أحرز فيها اللاعب الكوري الجنوبي جانج هيون سو الهدف الاول للفريق، لذلك توجه الأخير للمساعد بعد التسجيل.
وتواجد هيون سو بمكان سحري ليخطف الكرة برأسه، محرزًا الهدف الأول لـ الهلال في شباك النصر في بطولة كأس الملك، أثبتت أن إدارة النادي عظيمة تهتم بأدق التفاصيل.