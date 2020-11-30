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آلية الحصول على رخصة مزود خدمة النقل البرّي لشحنات الترانزيت

Time منذ ساعة
Views 1504
آلية الحصول على رخصة مزود خدمة النقل البرّي لشحنات الترانزيت

عادل الحربي (صدى):
أعلنت الهيئة العامة للجمارك السعودية، آلية الحصول على رخصة مزود خدمة النقل البرّي لشحنات الترانزيت.

وأوضحت الهيئة العامة للجمارك السعودية، الاشتراطات اللازمة الحصول على رخصة مزود خدمة النقل البرّي لشحنات الترانزيت، وتتمثل في تقديم الطلب وتوفير المستندات والوثائق اللازمة، وتوفر نشاط النقل في السجل التجاري، والحصول على ترخيص نشاط النقل على الطرق البرية صادر من هيئة النقل العام لمزاولة نقل البضائع على الطرق البرية، وتوفير القوائم المالية لمدة سنة سابقة.

كما اشترطت بالكشف عن حجم أسطول النقل وحجم عمليات النقل خلال الثلاث السنوات السابقة وعدد سنوات الخبرة في مجال النقل، وجدول بأسماء ورقم هوية السائقين للمركبات الناقلة خدمة RFS (إرفاق صورة من هوية السائق)، وتوفير وثيقة تأمين للبضائع سارية المفعول.

وأكدت هيئة الجمارك أنها تتيح للشركات إمكانية الحصول على رخصة مزود خدمة النقل البرّي لشحنات الترانزيت RFS لرفع كفاءة فاعلية القطاع اللوجستي وتخفيض تكاليفه.

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أحدث التعليقات

🚴‍♀️
هو قارئ وليس بشيخ..
🚴‍♀️
سماحة الامام المحدث ابو بسكلته له تعليق مقلقل ويريد ان يدلي بدلوه... فثبتو الخبر بالشريط..ليسمع فضيلته العامه والداجه من الناس...
صراحه
دمها زي وجهك الثقيل
تقنيه الفار
ايه صالح لك الفساد يا الفراج في ريضتنا
تقنيه الفار
ايه صالح لك الشغفل والفساد في رياضتنا

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