النصر يُفاوض مهاجم أوروبي لخلافة " أمرابط " 

نواف السالم (صدى):
تكشفت معلومات حول وجود مفاوضات بين نادي النصر ومهاجم أوروبي لكسب خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية، والذي سيكون بديلًا للمغربي نور الدين " أمرابط ".
ويأتي ذلك في الوقت الذي ترددت فيه أنباء حول حدوث تغييرات إدارية في نادي النصر خلال الأيام القادمة، ولن تكون القرارات الأخيرة بالنادي هي الوحيدة.
وكان عبدالرحمن الحلافي، استقال بالأمس، من منصب المشرف العام على فريق كرة القدم في النصر.
وأعلن المتحدث باسم النصر سعود الصرامي مغادرة الحلافي قائلا: " عبد الرحمن غادر، شكرا أبو سلمان "، حيث تغيب الحلافي ورئيس النصر صفوان السويكت عن حضور الحصة التدريبية الأولى للنصر عقب خسارة نهائي كأس الملك أمام الهلال.
يذكر أن الحلافي أعلن في وقت سابق أنه سيستقيل من منصبه بهدوء إذا ثبت له أنه المشكلة في النصر دون أي كلمة - على حد قوله-.