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النصر يُفاوض مهاجم أوروبي لخلافة " أمرابط " 

Time منذ 23 دقيقة
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النصر يُفاوض مهاجم أوروبي لخلافة " أمرابط " 

نواف السالم (صدى):
تكشفت معلومات حول وجود مفاوضات بين نادي ‎النصر ومهاجم أوروبي لكسب خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية، والذي سيكون بديلًا للمغربي نور الدين ‎" أمرابط ".

ويأتي ذلك في الوقت الذي ترددت فيه أنباء حول حدوث تغييرات إدارية في نادي النصر خلال الأيام القادمة، ولن تكون القرارات الأخيرة بالنادي  هي الوحيدة.

 

وكان  عبدالرحمن الحلافي، استقال بالأمس، من منصب المشرف العام على فريق كرة القدم في النصر.

وأعلن المتحدث باسم النصر سعود الصرامي مغادرة الحلافي قائلا: " عبد الرحمن غادر، شكرا أبو سلمان "، حيث تغيب الحلافي ورئيس النصر صفوان السويكت عن حضور الحصة التدريبية الأولى للنصر عقب خسارة نهائي كأس الملك أمام الهلال.

يذكر أن الحلافي أعلن في وقت سابق أنه سيستقيل من منصبه بهدوء إذا ثبت له أنه المشكلة في النصر دون أي كلمة - على حد قوله-.

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
والله لو يجيبون ميسي والا كريستيانو رونالدو ما عاد تقوم لهم راية جابو مارتينيز والكوري وسوو لهم هالة إعلامية وكأنهم المنقذين وقبلهم أحمد موسى ومن انحدار في انحدار السرج المذهب لا يجعل من الحمار حصانا
🚴‍♀️
يقول اقاتل ...، ما إلك إلا الباش ترمجي بسطويسي يشتلك من البيت الابيض ب 🚑 لخنكه بتاعت المقانين
القرشي
هههههههههههههههههه الله يسلمك من كل شر وكل سوء ويحفظك بحفظه يارب . بصراحة موضوع البخور واضراره على صحة الانسان سمعته من كذا دكتور ويؤكدون إنه أشد خطورة من الدخان لو تم إستنشاق دخانه لعدة مرات في اليوم . أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم السلامة والصحة الدائمة يارب .
محمود
اقسم بالله هناك عائله على وشك الانهيار بسبب الديون ..انا من مصر..جزاكم الله عنا الخير
🚴‍♀️
بوه تغرير لابو سيكل يثبت ان هالحركه ممكن تتسبب بتحطم الطياره حتى لو كان ابرع طيار بالعالم... ثبتو الخبر عالشريط لاكمل التعليق..

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