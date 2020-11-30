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شاهد.. مقطع نادر لسيارات تغرق في مياه الأمطار بالرياض قبل  26 عامًا

Time منذ 46 دقيقة
Views 1841
شاهد.. مقطع نادر لسيارات تغرق في مياه الأمطار بالرياض قبل  26 عامًا

الرياض (صدى):
أظهر مقطع نادر لسيارات تغرق في مياه الأمطار بالرياض قبل  26 عامًا، حيث انتشر على نطاق واسع.

وبدا في المقطع  شوارع الرياض غارقة في مياه الأمطار الغزيرة منذ عام 1416 هجريا، مما أثار إعجاب متداوليه.

 

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني، حذرت من استمرار هطول الأمطار الرعدية ابتداء من يوم الاثنين 1442/4/15 هـ وحتى يوم الخميس 1442/4/18 هـ - , وذلك وفقاً لما ورد إليها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة- .

 

وأوضح الدفاع المدني أن أجزاء من مناطق المملكة ستتأثر بهذه الحالة المطرية وهي مناطق: ( الرياض ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان والقصيم والمنطقة الشرقية وحائل والحدود الشمالية ) وذلك بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، ويُتوقَّع أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر منطقة (المدينة المنورة والجوف ) بأمطار متوسطة ورياح نشطة.

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع إلى توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
والله لو يجيبون ميسي والا كريستيانو رونالدو ما عاد تقوم لهم راية جابو مارتينيز والكوري وسوو لهم هالة إعلامية وكأنهم المنقذين وقبلهم أحمد موسى ومن انحدار في انحدار السرج المذهب لا يجعل من الحمار حصانا
🚴‍♀️
يقول اقاتل ...، ما إلك إلا الباش ترمجي بسطويسي يشتلك من البيت الابيض ب 🚑 لخنكه بتاعت المقانين
القرشي
هههههههههههههههههه الله يسلمك من كل شر وكل سوء ويحفظك بحفظه يارب . بصراحة موضوع البخور واضراره على صحة الانسان سمعته من كذا دكتور ويؤكدون إنه أشد خطورة من الدخان لو تم إستنشاق دخانه لعدة مرات في اليوم . أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم السلامة والصحة الدائمة يارب .
محمود
اقسم بالله هناك عائله على وشك الانهيار بسبب الديون ..انا من مصر..جزاكم الله عنا الخير
🚴‍♀️
بوه تغرير لابو سيكل يثبت ان هالحركه ممكن تتسبب بتحطم الطياره حتى لو كان ابرع طيار بالعالم... ثبتو الخبر عالشريط لاكمل التعليق..

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