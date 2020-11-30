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الإصابة تبعد هازارد عن ريال مدريد 

Time منذ ساعتين
Views 1705
الإصابة تبعد هازارد عن ريال مدريد 

وكالات (صدى):
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، أن لاعبه البلجيكي إيدين هازارد يعاني مجدداً من إصابة عضلية في الفخذ الأيمن.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن اللاعب سيغيب لمدة 20 يوما أخرى، وربما لا يعود إلى الملاعب مجدداً خلال العام الجاري.

وكان هازارد قد انضم إلى ريال مدريد في بداية الموسم الماضي مقابل 115 مليون يورو قادماً من تشيلسي الإنجليزي.

لكنه عانى خلال موسمه الأول من إصابة وعملية جراحية في الكاحل، وشارك أساسياً في 14 مباراة فقط.

وفي الموسم الجاري، شارك هازارد أساسيا في ثلاث مباريات فقط، حيث عانى من إصابة إلى جانب إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد.

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
والله لو يجيبون ميسي والا كريستيانو رونالدو ما عاد تقوم لهم راية جابو مارتينيز والكوري وسوو لهم هالة إعلامية وكأنهم المنقذين وقبلهم أحمد موسى ومن انحدار في انحدار السرج المذهب لا يجعل من الحمار حصانا
🚴‍♀️
يقول اقاتل ...، ما إلك إلا الباش ترمجي بسطويسي يشتلك من البيت الابيض ب 🚑 لخنكه بتاعت المقانين
القرشي
هههههههههههههههههه الله يسلمك من كل شر وكل سوء ويحفظك بحفظه يارب . بصراحة موضوع البخور واضراره على صحة الانسان سمعته من كذا دكتور ويؤكدون إنه أشد خطورة من الدخان لو تم إستنشاق دخانه لعدة مرات في اليوم . أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم السلامة والصحة الدائمة يارب .
محمود
اقسم بالله هناك عائله على وشك الانهيار بسبب الديون ..انا من مصر..جزاكم الله عنا الخير
🚴‍♀️
بوه تغرير لابو سيكل يثبت ان هالحركه ممكن تتسبب بتحطم الطياره حتى لو كان ابرع طيار بالعالم... ثبتو الخبر عالشريط لاكمل التعليق..

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