الإصابة تبعد هازارد عن ريال مدريد 

وكالات (صدى):
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، أن لاعبه البلجيكي إيدين هازارد يعاني مجدداً من إصابة عضلية في الفخذ الأيمن.
ووفقا للمعلومات الواردة فإن اللاعب سيغيب لمدة 20 يوما أخرى، وربما لا يعود إلى الملاعب مجدداً خلال العام الجاري.
وكان هازارد قد انضم إلى ريال مدريد في بداية الموسم الماضي مقابل 115 مليون يورو قادماً من تشيلسي الإنجليزي.
لكنه عانى خلال موسمه الأول من إصابة وعملية جراحية في الكاحل، وشارك أساسياً في 14 مباراة فقط.
وفي الموسم الجاري، شارك هازارد أساسيا في ثلاث مباريات فقط، حيث عانى من إصابة إلى جانب إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد.