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الرئيس التنفيذي للسعودية للشحن يوضح إجراءات استقبال لقاح كورونا

Time منذ ساعة
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الرئيس التنفيذي للسعودية للشحن يوضح إجراءات استقبال لقاح كورونا

الرياض (صدى):
أعلنت قرية الشحن النموذجية بمطار الملك خالد الدولي المخصصة لنقل الشحنات المبردة والمواد الطبية ومرافق الشحن في المطارات الرئيسية في جدة والدمام، جاهزيتها لاستقبال لقاح فايروس كورونا بعد اعتماده.

وأوضح الرئيس التنفيذي للسعودية للشحن رئيس شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية عمر بن طلال حريري، أنه تم وضع كافة الإمكانات والطاقات التشغيلية للمرافق الدوائية في حالة قصوى من الجاهزية لاستقبال ومناولة شحنات اللقاح بطريقة آمنة وسليمة.

وفيما يتعلق بنقل وتوزيع اللقاح، أكد أن المملكة تمتلك طواقم فنية مدربة ومعدات خاصة بنقل الأدوية والعقاقير بالتعاون مع شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية المتخصصة في المناولة الأرضية للشحن وتمتلك المعدات الطبية اللازمة المتمثلة في حاويات مبردة بدرجات حرارة متفاوتة تلائم مختلف أنواع الأدوية، إضافة إلى مستودعات الشحن المبردة الموجودة في مطارات المملكة الرئيسية في الرياض والدمام وجدة وجميعها في كامل الجاهزية للتعامل مع الشحنات الدوائية والطبية.

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
والله لو يجيبون ميسي والا كريستيانو رونالدو ما عاد تقوم لهم راية جابو مارتينيز والكوري وسوو لهم هالة إعلامية وكأنهم المنقذين وقبلهم أحمد موسى ومن انحدار في انحدار السرج المذهب لا يجعل من الحمار حصانا
🚴‍♀️
يقول اقاتل ...، ما إلك إلا الباش ترمجي بسطويسي يشتلك من البيت الابيض ب 🚑 لخنكه بتاعت المقانين
القرشي
هههههههههههههههههه الله يسلمك من كل شر وكل سوء ويحفظك بحفظه يارب . بصراحة موضوع البخور واضراره على صحة الانسان سمعته من كذا دكتور ويؤكدون إنه أشد خطورة من الدخان لو تم إستنشاق دخانه لعدة مرات في اليوم . أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم السلامة والصحة الدائمة يارب .
محمود
اقسم بالله هناك عائله على وشك الانهيار بسبب الديون ..انا من مصر..جزاكم الله عنا الخير
🚴‍♀️
بوه تغرير لابو سيكل يثبت ان هالحركه ممكن تتسبب بتحطم الطياره حتى لو كان ابرع طيار بالعالم... ثبتو الخبر عالشريط لاكمل التعليق..

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