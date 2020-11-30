الرئيس التنفيذي للسعودية للشحن يوضح إجراءات استقبال لقاح كورونا

الرياض (صدى):
أعلنت قرية الشحن النموذجية بمطار الملك خالد الدولي المخصصة لنقل الشحنات المبردة والمواد الطبية ومرافق الشحن في المطارات الرئيسية في جدة والدمام، جاهزيتها لاستقبال لقاح فايروس كورونا بعد اعتماده.
وأوضح الرئيس التنفيذي للسعودية للشحن رئيس شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية عمر بن طلال حريري، أنه تم وضع كافة الإمكانات والطاقات التشغيلية للمرافق الدوائية في حالة قصوى من الجاهزية لاستقبال ومناولة شحنات اللقاح بطريقة آمنة وسليمة.
وفيما يتعلق بنقل وتوزيع اللقاح، أكد أن المملكة تمتلك طواقم فنية مدربة ومعدات خاصة بنقل الأدوية والعقاقير بالتعاون مع شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية المتخصصة في المناولة الأرضية للشحن وتمتلك المعدات الطبية اللازمة المتمثلة في حاويات مبردة بدرجات حرارة متفاوتة تلائم مختلف أنواع الأدوية، إضافة إلى مستودعات الشحن المبردة الموجودة في مطارات المملكة الرئيسية في الرياض والدمام وجدة وجميعها في كامل الجاهزية للتعامل مع الشحنات الدوائية والطبية.