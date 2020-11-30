بالفيديو.. قوس قزح يزين سماء الخرمة

مكة المكرمة (صدى):
شهدت محافظة الخرمة شرق الطائف بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الاثنين، أمطار غزيرة.
وبين مقطع فيديو ظهور قوس قزح في سماء الخرمة، مما جعلها تظهر كالوحة فنية تجذب الأنظار، وذلك بالتزامن مع سقوط الأمطار وعدم استقرار الحالة الجوية
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل الجنوبية منها