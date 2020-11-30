 تغييرات إدارية في النصر خلال أيام 

ماجد محمد (صدى):
ترددت أنباء حول حدوث تغييرات إدارية في نادي النصر خلال الأيام القادمة، ولن تكون القرارات الأخيرة بالنادي هي الوحيدة.
وكان عبدالرحمن الحلافي، استقال بالأمس، من منصب المشرف العام على فريق كرة القدم في النصر.
وأعلن المتحدث باسم النصر سعود الصرامي مغادرة الحلافي قائلا: " عبد الرحمن غادر، شكرا أبو سلمان "، حيث تغيب الحلافي ورئيس النصر صفوان السويكت عن حضور الحصة التدريبية الأولى للنصر عقب خسارة نهائي كأس الملك أمام الهلال.
يذكر أن الحلافي أعلن في وقت سابق أنه سيستقيل من منصبه بهدوء إذا ثبت له أنه المشكلة في النصر دون أي كلمة - على حد قوله-.
ومن الجدير بالذكر أن الهلال انتزع فوزا ثمينا من النصر في نهائي كأس الملك بهدفين مقابل هدف، وتم تتويج الزعيم بطلا لكأس الملك للمرة التاسعة.