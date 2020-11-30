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الفرق المتأهلة لدور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا

Time منذ 25 دقيقة
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الفرق المتأهلة لدور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا

وكالات (صدى):
تقام يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، جولة جديدة في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، حيث تسعى عدد من الفرق حسم تأهلها لدور الـ 16 من البطولة.

وحسمت أنديه برشلونة وبايرن ميونيخ وتشيلسي ويوفنتوس ومانشستر سيتي وإشبيلية تأهلها إلى دور الـ 16، حتى الآن قبل جولتين من ختام دور المجموعات.

برشلونة:

المجموعة السابعة: الموسم الماضي: خرج من دور ربع النهائي أمام بايرن ميونيخ.

بطل دوري أبطال أوروبا 5 مرات

المدرب: يسعى مدافع هولندا السابق وخبير الكرات الثابتة رونالد كومان إلى إحياء النجاح التدريبي المبكر في النادي ست سنوات ذهبية كلاعب.

بايرن ميونيخ: 

المجموعة الأولى:

الموسم الماضي: بطل النسخة، بطل دوري أبطال أوروبا 6 مرات، المدرب: تم تعيين مساعد مدرب ألمانيا السابق هانزي فليك في مهمة مؤقتة الموسم الماضي ولكنه أشرف على تحول ملحوظ جعلهم يكتسحون كل شيء بالفوز بالثلاثية التاريخية.

تشيلسي:

المجموعة الخامسة:

الموسم الماضي: خرج من دور الـ 16 أمام بايرن ميونيخ بطل دوري أبطال أوروبا مرة واحدة في عام 2012

المدرب: حصل المدرب الحالي للبلوز فرانك لامبارد على بطولة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي كلاعب، وعاد للبلوز في صيف 2019 وهو في عمر الـ 42.

يوفنتوس:المجموعة السابعة: الموسم الماضي: خرج من دور الـ 16 أمام ليون، بطول دوري أبطال أوروبا مرتين

المدرب: أندريا بيرلو، هو أحد المفضلين لجماهير يوفنتوس عندما كان لاعبًا، صاحب الرقم 10، حيث تم تعيينه مدربًا ليوفنتوس بعد ترقيته من فريق الشباب.

مانشستر سيتي:

المجموعة الثالثة:

الموسم الماضي: خرج من دور ربع النهائي أمام ليون أفضل إنجاز له الوصول لنصف النهائي عام 2016.

المدرب: في 11 موسم له كمدرب، فاز جوارديولا بثمانية ألقاب في الدوري، لكن آخر ميداليتين له في دوري أبطال أوروبا كان عام 2011.

إشبيلية:

المجموعة الخامسة:

الموسم الماضي: فاز بلقب الدوري الأوروبي أفضل مشاركة في دوري أبطال أوروبا وصل لربع النهائي عام 2018 و 1958.

المدرب: جولين لوبيتيغي مدرب اسبانيا السابق يخوض موسمه الثاني مع إشبيلية حيث عاد لمساره الصحيح كمدرب بعد فترة سيئة في ريال مدريد.

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفي كل مريض
اللهم انا مغلوبون فانتصر
كل هالسياره .... وفقط اللوحه صنع بالسعوديه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اووووووه يا فقد الأب 😭😭 الا انه 💔💔💔 شطره قلب ما تبرى
Alaa k s b
يجيبونك انت
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان

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