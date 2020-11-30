واشنطن (صدى):
قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب:" لا أقاتل لنفسي ولكن من أجل 74 مليون أميركي صوتوا لي ".
وكان " ترامب " عبر عن تمنياته بالشفاء العاجل لمنافسه في الانتخابات الأخيرة، الرئيس المنتخب الديمقراطي، جو بايدن، بعد تعرض الأخير لإصابة في قدمه.
وأرفق ترامب تغريدته بمقطع فيديو يظهر فيه بايدن وهو يخرج من عيادة أخصائي العظام، حيث خضع لعدد من الفحوص، وفقا لمكتبه.
وفي وقت سابق، أعلن مكتب المرشح الديمقراطي بايدن عن إصابته بالتواء في كاحل قدمه، جراء انزلاقه أثناء لعبه مع كلبه، لافتا إلى أنه من المحتمل أن يضطر بايدن إلى ارتداء حذاء خاص لعدة أسابيع.