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ترامب: لا أقاتل لنفسي ولكن من أجل 74 مليون أميركي صوتوا لي

Time منذ 44 دقيقة
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ترامب: لا أقاتل لنفسي ولكن من أجل 74 مليون أميركي صوتوا لي

واشنطن (صدى):
قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب:" لا أقاتل لنفسي ولكن من أجل 74 مليون أميركي صوتوا لي ".

وكان " ترامب " عبر عن تمنياته بالشفاء العاجل لمنافسه في الانتخابات الأخيرة، الرئيس المنتخب الديمقراطي، جو بايدن، بعد تعرض الأخير لإصابة في قدمه.

وأرفق ترامب تغريدته بمقطع فيديو يظهر فيه بايدن وهو يخرج من عيادة أخصائي العظام، حيث خضع لعدد من الفحوص، وفقا لمكتبه.

وفي وقت سابق، أعلن مكتب المرشح الديمقراطي بايدن عن إصابته بالتواء في كاحل قدمه، جراء انزلاقه أثناء لعبه مع كلبه، لافتا إلى أنه من المحتمل أن يضطر بايدن إلى ارتداء حذاء خاص لعدة أسابيع.

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفي كل مريض
اللهم انا مغلوبون فانتصر
كل هالسياره .... وفقط اللوحه صنع بالسعوديه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اووووووه يا فقد الأب 😭😭 الا انه 💔💔💔 شطره قلب ما تبرى
Alaa k s b
يجيبونك انت
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان

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