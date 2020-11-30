عقوبات تنتظر المستثمرين المتلاعبين في سهم دار الأركان

عادل الحربي (صدى):
أوضح أنس الراجحي محلل بالأسواق المالية، العقوبات التي تنتظر المستثمرين المتلاعبين في سهم دار الأركان.
وقال الراجحي أن الممارسة الغير مشروعة في سوق المال عبارة عن مجموعة أو أفراد تتفق بجمع مبالغ معينة لتحريك الورقة المالية.
وأضاف أن العقوبة التي تنتظر المخالفين هي استرداد المبالغ الغير مشروعة بالإضافة إلي الغرامة المالية ومنعهم من التداول في السوق المالية
وأكد أن المستثمرين والشركات الجميع تحت المجهر والمخالفات مرصودة، مضيفا أن السوق المالية تبذل جهود حثيثة لتطبيق النظام والعدالة.
يذكر أن هيئة السوق المالية قررت إحالة الاشتباه في مخالفة 22 مستثمراً للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة، بسبب تداولاتهم محل الاشتباه.