الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. مقطع نادر للكعبة أثناء الترميم قبل 24 عامًا 

Time منذ ساعة
Views 2120
Comment 5
شاهد.. مقطع نادر للكعبة أثناء الترميم قبل 24 عامًا 

نايف السالم (صدى):
وثق مقطع فيديو نادر للحرم المكي الشريف أثناء إجراء أعمال الترميم في الكعبة المشرفة قبل 24 عامًا.

ويعود المقطع لعام ١٤١٧هـ - ١٩٩٦م، حيث ظهرت أعمال الترميم، من إقامة ستار خشبي أبيض حول الكعبة، بحيث لا يظهر منها سوى الحجر الأسود، مع إقامة باب للدخول في الناحية الشمالية الغربية وباب للخروج في الناحية الجنوبية الغربية.

وبقيت الكعبة قبل هذا الترميم نحو 375 عامًا دون ترميم شامل، منذ عهد السلطان العثماني مراد الرابع، وشمل الترميم سقفي الكعبة بالكامل، ومعالجة الأحجار التي تعرضت للشقوق خاصة من الداخل.

وأزيلت اللوحات التاريخية خلال الترميم، لحفظها وإعادتها بعد انتهاء الترميم، وأزيل البلاط عن جدران الكعبة، ثم حفرت المواد الماسكة للقطع الحجرية " الخلطة التقليدية المستخدمة في البناء ".

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفي كل مريض
اللهم انا مغلوبون فانتصر
كل هالسياره .... وفقط اللوحه صنع بالسعوديه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اووووووه يا فقد الأب 😭😭 الا انه 💔💔💔 شطره قلب ما تبرى
Alaa k s b
يجيبونك انت
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان

أخر الأخبار

كيدهن عظيم
كيدهن عظيم
Time منذ 5 دقائق Views 154
رجل يعاقب زوجته بوحشية امام المارة
رجل يعاقب زوجته بوحشية امام المارة
Time منذ 5 دقائق Views 165
لاعبة ترفض الوقوف دقيقة صمت لوفاة مارادونا
لاعبة ترفض الوقوف دقيقة صمت لوفاة مارادونا
Time منذ 6 دقائق Views 1256
نهاية مؤلمة لشاب بسبب مفحط
نهاية مؤلمة لشاب بسبب مفحط
Time منذ 6 دقائق Views 153
بالفيديو.. الخضيرى يوضح طريقة تجنب آلام الظهر والإنزلاق الغضروفي
بالفيديو.. الخضيرى يوضح طريقة تجنب آلام الظهر والإنزلاق الغضروفي
Time منذ 14 دقيقة Views 1391
الفرق المتأهلة لدور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا
الفرق المتأهلة لدور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا
Time منذ 25 دقيقة Views 1388
عقوبات تنتظر المستثمرين المتلاعبين في سهم دار الأركان
عقوبات تنتظر المستثمرين المتلاعبين في سهم دار الأركان
Time منذ 34 دقيقة Views 1504
ترامب: لا أقاتل لنفسي ولكن من أجل 74 مليون أميركي صوتوا لي
ترامب: لا أقاتل لنفسي ولكن من أجل 74 مليون أميركي صوتوا لي
Time منذ 43 دقيقة Views 1399
عين الغبايا والسياحة
عين الغبايا والسياحة
Time منذ 48 دقيقة Views 159
السجن 8 سنوات لمتهم هتك عرض قاصر 
السجن 8 سنوات لمتهم هتك عرض قاصر 
Time منذ 55 دقيقة Views 514