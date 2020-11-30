شاهد.. مقطع نادر للكعبة أثناء الترميم قبل 24 عامًا 

نايف السالم (صدى):
وثق مقطع فيديو نادر للحرم المكي الشريف أثناء إجراء أعمال الترميم في الكعبة المشرفة قبل 24 عامًا.
ويعود المقطع لعام ١٤١٧هـ - ١٩٩٦م، حيث ظهرت أعمال الترميم، من إقامة ستار خشبي أبيض حول الكعبة، بحيث لا يظهر منها سوى الحجر الأسود، مع إقامة باب للدخول في الناحية الشمالية الغربية وباب للخروج في الناحية الجنوبية الغربية.
وبقيت الكعبة قبل هذا الترميم نحو 375 عامًا دون ترميم شامل، منذ عهد السلطان العثماني مراد الرابع، وشمل الترميم سقفي الكعبة بالكامل، ومعالجة الأحجار التي تعرضت للشقوق خاصة من الداخل.
وأزيلت اللوحات التاريخية خلال الترميم، لحفظها وإعادتها بعد انتهاء الترميم، وأزيل البلاط عن جدران الكعبة، ثم حفرت المواد الماسكة للقطع الحجرية " الخلطة التقليدية المستخدمة في البناء ".