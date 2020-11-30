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كاريلي يحدد موقف الأحمدي من المشاركة أمام الشباب

Time منذ ساعة
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كاريلي يحدد موقف الأحمدي من المشاركة أمام الشباب

ماجد محمد (صدى):
سهّلت إصابة النجم المغربي بصفوف الفريق الأول لنادي الاتحاد كريم الأحمدي بـفيروس كورونا وعدم جاهزيته للمواجهة مهمة اختيار البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني للفريق للمشاركين في مواجهة الشباب ضمن مواجهات دور نصف النهائي للبطولة العربية.

وقرر كاريلي الاستقرار على الخماسي مارسيلو غروهي ، أحمد حجازي ، برونوهنريكي ، رومارينهو والرأس أخضري غاري رودريغيز.

وكانت المفاضلات ستكون بين الحارس غروهي وبرونو هنريكي فيمن سيستبعد من القائمة إلا أن عدم جاهزية الأحمدي جعلت الأمرمحسوما باستبعاد الصربي بريجوفيتش والمُصاب كريم الأحمدي .

ومن المقرر أن يغادر الفريق ظهر الغد إلى العاصمة الرياض على أن يجري الحصة التدريبية الأخيرة في مقر نادي الشباب ( مقر إقامة المواجهة ).

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفي كل مريض
اللهم انا مغلوبون فانتصر
كل هالسياره .... وفقط اللوحه صنع بالسعوديه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اووووووه يا فقد الأب 😭😭 الا انه 💔💔💔 شطره قلب ما تبرى
Alaa k s b
يجيبونك انت
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان

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