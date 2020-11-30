مدير «البطولة العربية» يكشف حقيقة تغيير ملعبي مباراتي الاتحاد والشباب

نواف السالم (صدى):
أوضح طلال آل الشيخ، مدير بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، اليوم الاثنين، حقيقة إرسال خطاب لـ تغيير ملعبي مباراتي الاتحاد والشباب بالبطولة العربية.
وأكد طلال آل الشيخ، أنه لم يصل أي خطاب لتغيير الملاعب، لافتًا إلى أنه لا تُوجد أي إشكالية حول إقامة مباراة الإياب بملعب نادي الاتحاد وليس في الجوهرة المشعة، مضيفًا أنه ينتظر رأي الاتحاد السعودي لكرة القدم لاعتماده ومواكبته للشروط.
وقال أن اتحاد القدم السعودي اختار ملعبي وتوقيت مباراتي دور الـ4 بين الشباب والاتحاد عبر خطاب وُجه من قبل؛ فيما ينتظر الجميع مباراتي الاتحاد والشباب في دور الـ4 بالبطولة العربية خلال الفترة المقبلة.
ومن الجدير بالذكر، أنه ستُقام المباراة الأولى بين الفريقين يوم الأربعاء 2 ديسمبر في الرياض على ملعب الشباب، أما المباراة الثانية فسوف تقام يوم 4 يناير المقبل في جدة.