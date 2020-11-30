الأعداد السابقة للصحيفة

مدير «البطولة العربية» يكشف حقيقة تغيير ملعبي مباراتي الاتحاد والشباب

Time منذ ساعة
Views 1676
مدير «البطولة العربية» يكشف حقيقة تغيير ملعبي مباراتي الاتحاد والشباب

نواف السالم (صدى):
أوضح طلال آل الشيخ، مدير بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، اليوم الاثنين، حقيقة إرسال خطاب لـ تغيير ملعبي مباراتي الاتحاد والشباب بالبطولة العربية.

وأكد طلال آل الشيخ، أنه لم يصل أي خطاب لتغيير الملاعب، لافتًا إلى أنه لا تُوجد أي إشكالية حول إقامة مباراة الإياب بملعب نادي الاتحاد وليس في الجوهرة المشعة، مضيفًا أنه ينتظر رأي الاتحاد السعودي لكرة القدم لاعتماده ومواكبته للشروط.

وقال أن اتحاد القدم السعودي اختار ملعبي وتوقيت مباراتي دور الـ4 بين الشباب والاتحاد عبر خطاب وُجه من قبل؛ فيما ينتظر الجميع مباراتي الاتحاد والشباب في دور الـ4 بالبطولة العربية خلال الفترة المقبلة.

ومن الجدير بالذكر، أنه ستُقام المباراة الأولى بين الفريقين يوم الأربعاء 2 ديسمبر في الرياض على ملعب الشباب، أما المباراة الثانية فسوف تقام يوم 4 يناير المقبل في جدة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههه .. .. اجل تيس مدلقم ومتشكنم ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ع. س. ع
مثل من حمدلله والا مرابط
ابو محمد 😎 ✍️
تسببتي على خلق الله .. حسيبك الله ,,
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

أخر الأخبار

طريقة التخلص من الوزن الزائد أثناء الحمل
طريقة التخلص من الوزن الزائد أثناء الحمل
Time منذ 7 دقائق Views 1068
حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على المملكة
حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على المملكة
Time منذ 14 دقيقة Views 1283
موجه قطبية باردة تبدأ بالشمالية الغربية
موجه قطبية باردة تبدأ بالشمالية الغربية
Time منذ 30 دقيقة Views 1441
بالفيديو.. أمطار غزيرة تسود أجواء الخرمة
بالفيديو.. أمطار غزيرة تسود أجواء الخرمة
Time منذ 35 دقيقة Views 1423
صور قديمة للملك فهد في رحلة صيد بمدينة أفران المغربية
صور قديمة للملك فهد في رحلة صيد بمدينة أفران المغربية
Time منذ 42 دقيقة Views 1886
سطام الثقيل: "تيس مدلقم" سبب خسارة النصر نهائي كأس الملك
سطام الثقيل: "تيس مدلقم" سبب خسارة النصر نهائي كأس الملك
Time منذ 46 دقيقة Views 2010
موديرنا: اللقاح ضد كورونا فعال على جميع الفئات العمرية
موديرنا: اللقاح ضد كورونا فعال على جميع الفئات العمرية
Time منذ 53 دقيقة Views 1561
«الصحة» : تسجيل 232 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة» : تسجيل 232 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
Time منذ 56 دقيقة Views 1909
إحالة اشتباه في مخالفة لنظام السوق المالية إلى النيابة العامة
إحالة اشتباه في مخالفة لنظام السوق المالية إلى النيابة العامة
Time منذ 58 دقيقة Views 1494
مدير «البطولة العربية» يكشف حقيقة تغيير ملعبي مباراتي الاتحاد والشباب
مدير «البطولة العربية» يكشف حقيقة تغيير ملعبي مباراتي الاتحاد والشباب
Time منذ ساعة Views 1676