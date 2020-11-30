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أبرز تفاصيل برنامج تأجيل الدفعات لدعم القطاع الخاص

Time منذ ساعة
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أبرز تفاصيل برنامج تأجيل الدفعات لدعم القطاع الخاص

الرياض (صدى):
نوهت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك بأبرز تفاصيل برنامج تأجيل الدفعات لدعم القطاع الخاص في ظل جائحة كورونا.

وبلغت قيمة الدعم المخصص 30 مليار ريال، وفيما تخطى قيمة الدعم المدفوع حتى نهاية أغسطس الماضي 50.6 مليار ريال.

وقامت المبادرة بتأجيل دفع مستحقات القطاع المالي لمدة 6 أشهر تم تمديدها حتى نهاية الربع الأول من 2021، لصالح المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وأضافت أن المبادرة تستهدف تخفيف أعباء تذبذب التدفقات النقدية، وتمكين القطاع الخاص من النمو خلال المدة القادمة، والمحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههه .. .. اجل تيس مدلقم ومتشكنم ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ع. س. ع
مثل من حمدلله والا مرابط
ابو محمد 😎 ✍️
تسببتي على خلق الله .. حسيبك الله ,,
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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